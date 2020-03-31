ABD'de iPhone Konum Verisi Kullanımı

Uzak Doğu'nun Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 32.113 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüsle (COVID-19) mücadelede ilginç yöntemler takip ediliyor. ABD'deki bir dizi kurumun iPhone kullanıcılarının konum verilerine erişim sağladığı söylenmişti.

Gelen haberlere göre federal hükümet, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), eyalet ve yerel yönetimler, akıllı telefon kullanıcılarının durumları ve hareketleri hakkında raporlar yazıyor. Bu raporlarda oldukça ilginç detaylar bulmak mümkün.

ABD iPhone konum verisi

Gelen haberde, birçok devlet yetkilisinin milyonlarca akıllı telefon ve mobil cihaz kullanıcısının konum verilerine ulaşabildiği ifade edildi. Bu durum bazı kanallarda tedirginlik yaratıyor.

Gelen bilgilerde, proje kapsamında sayısı 500'ü bulan Amerikan kentindeki konum verilerinin toplanması ilk hedefler arasında. Bu trafik takip edilirken, hâlâ açık olan perakende satış merkezleri ve insanların toplandığı kamuya açık alanlar da belirlenmek isteniyor.

Uzmanlar, örneğin Brooklyn'deki Prospect Park'ta hâlâ kalabalıkların toplanmaya devam ettiğini ifade etti. Yapılan bütün takiplerin, salgının ekonomik etkileri konusunda da işe yaramasına katkıda bulunması bekleniyor. Böylece motorlu taşıt seyahatlerindeki azalmalar daha rahat görülecek.