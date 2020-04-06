ABD'de Kaplana Yapılan COVID-19 Testi Pozitif Çıktı!

New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde 4 yaşındaki bir kaplanın COVID-19 testi pozitif çıktı. Doğal Yaşamı Koruma Derneği açıklamasında üç kaplan ve üç aslanda kuru öksürüğün görüldüğünü ifade etti.

Bronx Hayvanat Bahçesi'ndeki 4 yaşındaki Malaya kaplanı Nadia'nın COVID-19 testi tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Dünyada ilk defa koruma altındaki bir hayvanda görülen yeni tip Koronavirüsün diğer 6 hayvana da bulaşmış olabileceği düşünülüyor.

Hayvanat bahçesini işleten WCS, "Kaplanı çok dikkatli bir şekilde test ettik ve COVID-19 hakkında kazandığımız her türlü bilginin, yeni koronavirüsün çözülmesine katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaplana yapılan test, Tarım Bakanlığı Ulusal Veterinerlik Hizmetleri Laboratuvarı tarafından onaylandı. Yaban Hayatı Koruma Derneğine göre, hayvanlara hastalığın hiçbir belirtisini göstermeyen bir bakıcı tarafından enfekte edilmiş olabilir.

Hayvanat Bahçesi'nde bulunan diğer altı vahşi kedinin de COVID-19'a yakalandığı iddia edildi. Kedilerin iştahta bir miktar azalma yaşadığı ancak hala uyanık olduklarını dile getirildi.

COVID-19 Hayvanlardan İnsanlara Geçebilir mi?