ABD’de Kişisel Veriler 'Korunmasız' Çıktı

İsrailli güvenlik araştırmacıları, 80 milyondan fazla ABD vatandaşının kişisel verilerinin tehlike altında olduğunu ortaya çıkardı. Vatandaşların isimleri, yaşları, gelir durumu ve medeni hali gibi bilgilerin korunmasız bir şekilde saklandığı ortaya çıktı.

USA Today’de yer alan detaylara göre, araştırmacılar söz konusu 'korunmasız verinin' sahibini bulamadı. Ancak verilerin Microsoft Cloud sunucusuna bağlı olduğu tespit edildi.

Siber suçlar için potansiyel ve paha biçilmez bir kaynak olduğu belirtilen verilerin gerçekliği de araştırma ekibi tarafından doğrulandı. Ekip, kişisel verilerin gizliliğini korumak için veriyi yüklememe kararı aldıklarını söyledi.

Korunmasız halde ve bu büyüklükteki kişisel verilerin bir sigorta, sağlık veya ipotek şirketine ait olabileceği belirtiliyor.

ABD’li vatandaşların kişisel verilerini tehlikeye atan bu durum hakkında gazeteye yazılı bir açıklama gönderen Microsoft, korunmasız verinin sahibinin belirlendiğini ve bu verilerin hiçbirinin kamuya açık erişiminin olmayacağını belirtti.