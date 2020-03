ABD’de Koronavirüs Hastalarına C Vitamini Tedavisi

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarına C vitamini tedavisi uygulanıyor. Yoğun bakımda bulunan yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarına günlük 1500 miligram C vitamini takviyesi yapıldığı ifade edildi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, yetişkin bir erkek için günde 90 miligram, kadınlar için ise 75 miligram C vitamini dozunun yeterli seviyede olduğunu belirtiyor.

ABD’de yayımlanan New York Post gazetesinde yer alan habere göre New York şehrindeki bazı hastanelerde yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarına 1500 miligram C vitamini tedavisi uygulanıyor.

“C Vitamini Tedavisinde Verilen Doz, Hastadan Hastaya Değişiyor”

Northwell Healt hastaneleri sözcüsü Jason Molinet, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavi sürecinde C vitamini kullanımının yaygın olduğunu söyledi. Molinet, “C vitamini tedavisinde verilen doz, hastadan hastaya değişiyor. Buna doktorlar karar veriyor” dedi.

Long Island merkezli Northwell Healt grubuna bağlı hastanede görev yapan göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Andrew Weber, solunum yetmezliği çeken yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavi sürecinde 1500 miligrama kadar C vitamini takviyesi yaptıklarını söyledi.

“Çin’de de Kullanıldı”

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının durumlarına göre günde 3 ya da 4 defa C vitamini takviyesi yaptıklarını belirten Weber, C Vitamini tedavi yönteminin Çin'in Şangay şehrinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının tedavisinde kullanıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını ifade etti.

Weber, “C vitamini takviyesi alan hastaların, almayanlara göre belirgin bir düzelme kaydettikleri gözlemleniyor. Cazip bir yöntem olmadığı ve kulağa hoş gelmediği için C vitamini tedavisinden kaçınılıyor” dedi.