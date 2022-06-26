ABD'de Kürtaj Hakkı Tartışmaları: Meta ve Google'ın Düşünceleri Birbirinden Farklı

Geçtiğimiz günlerde ABD'de patlak veren kürtaj hakkı tartışması, teknoloji şirketlerini de etkiledi. Google, çıkan karar ile kürtaj haklarını kaybetme ihtimali olan kadınlar için gerekçesiz olarak eyalet değiştirme hakkı tanıdı. Meta ise şirket kanallarında kürtaj kararı hakkında konuşulmasını yasakladı.

Roe v. Wade Davası Nedir?

ABD'de kadınların kürtaj hakkını kazandığı dava olarak bilinen Roe v. Wade davası, 1973 yılına dayanıyor. 1969 yılında kürtaj yaptırmak isteyen Norma McCorvey(takma adı Roe), bu hakkı elde etmek için eyalet yasasına dolayısıyla yasayı uygulamakla yükümlü savcı Henry Wade'e karşı dava açtı. 1973 yılında sonuçlanan davada muhafazakar hakimlerden oluşan Amerikan Yüksek Mahkemesi, beklenmedik bir şekilde Norma lehine karar verdi. Emsal niteliği taşıyan bu karar sonrası kadınlar hamileliğin ilk 3 ayında doktor kontrolü ve kadının rızası dahilinde kürtaj hakkını elde etti.

Geçtiğimiz günlerde ABD Yüksek Mahkemesi, Roe v. Wade davasında alınan kararı iptal etti. Böylece Yüksek Mahkeme'den geçen ve çoğu eyalette kürtajın yasal olmasını sağlayan kararların çoğunluğu geçersiz kılındı. Amerika'da büyük yankı uyandıran bu karar, halkı ikiye bölmüş durumda.

Meta Çalışanları Tepkili

LinkedIn üzerinde haberleşen Meta çalışanları, şirketin kürtaj kararı hakkında konuşulmasını yasaklamasının ardından basın kuruluşlarıyla iletişime geçti. Meta'nın ifade özgürlüğünü kısıtladığını düşünen yazılım mühendisi Ambroos Vaes, yaşanan gelişmeler sonrasında Meta'dan istifa ettiğini açıkladı.

Yine de çalışanlarının yanında olmaya çalışan Meta, eyalet dışı sağlık hizmetleri için gerekli yol ve barınma masraflarını "yasaların izin verdiği ölçüde" karşılayacağını söyledi. Bazı kesimler, son yıllarda Amerikan Hükümeti'nin Meta ve Mark Zuckerberg'e yüklenmesi sebebiyle Meta'nın olması gerekenden fazla politize olduğunu ve hükümet yanlısı yönelimler izlediğini düşünüyor.

Google ise Yüksek Mahkeme kararından etkilendikleri takdirde çalışanlarının hiçbir gerekçe göstermeden tayinlerini isteyebileceğini duyurdu.