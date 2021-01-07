ABD’de Yaşananlar Sonrasında Twitch de Harekete Geçti!

Twitch, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin merkezi olan Capiton Hill'de kameralara yansıyan şiddet içerikli isyanın sonrasında Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarının aldığı önlemlere benzer bir önlem aldı. Canlı yayın platformu, ABD’de yaşananlar sonrasında şiddete yönlendirebilecek “PogChamp” ifadesini kaldırmaya karar verdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlık seçiminin kazananın Joe Biden olduğunun onaylanma sırasında ABD Başkanı Trump’ın destekçileri harekete geçti ve kongre binasında bir isyan başlattı. Destekçiler tarafından başlatılan isyan sosyal medyanın gündemine oturdu. Biden’ın seçimi hile ile kazandığını iddia eden taraflar kongre binasına girdi. Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen olaylar sonrasında Washington genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kongre binasının işgal edilmesinden sonra Trump’ın Twitter’da paylaştığı videoya sosyal medya platformu tarafından bazı kısıtlamalar uygulandı. Twitter, Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası çevresinde gelişen olayların hararetinin artmaması için Twitter, şiddet çağrısı yapan tweetlere sansür uygulanacağını duyurdu. Trump’ın Twitter’da paylaştığı videoya kısıtlama getiren platform, olayın üzerinden bir süre geçtikten sonra hesabını geçici olarak kilitledi.

ABD’de Yaşananlar, Twitch’e de Önlem Aldırdı

Her gün milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen canlı yayın platformu Twitch, Ryan Gootecks Gutierrez’in ABD Kongre Binasında başlatılan isyan sırasında hayatını kaybeden bir Trump destekçisine yönelik “Rest in Peace” ifadelerini kullanmasından sonra canlı yayın servisinde en çok kullanılan ifadelerden bir tanesi olan PogChamp ifadesini kaldırdı. Twitch’in bunu yapmasının nedeni, Gutierrez’in sosyal medyada çok fazla eleştiriye maruz kalması oldu.

Twitch, konu hakkında açıklama yapmak için Twitter’ı kullandı. Canlı yayın platformunun Twitter hesabında yayımlanan tweetlerde aşağıdaki ifadeler kullanıldı.

“Bugün Kongre Binasında yaşananlardan sonra daha fazla şiddete neden olan PogChamp ifadesini kaldırma kararı aldık. Pog’un insanlarda uyandırdığı hissiyatın ve kullanımının devam etmesini istiyoruz. Twitch kültüründe büyük bir yeri var ancak Pog’un Twitch’te kullanılmaya devam edilmesine izin veremeyiz. Twitch’te heyecanlı anlar için yeni ifadeler tasarlamak için toplulukla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Siz Twitch’in internet kullanıcılarından gelen tepkiler sonrasında PogChamp ifadesini kaldırması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.