ABD'deki TikTok Yasağı İptal Edildi! İşte Detaylar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok arasında uzun bir zamandan beri devam eden bir gerilim vardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından ABD'nin ulusal güvenliğini riske atacak eylemlerde bulunabilme potansiyeli olduğu belirtilen TikTok'un aslında ABD Başkanı Trump'ın kararına göre 28 Eylül 2020 tarihinde yani bugün yasaklanması gerekiyordu ama alınan yasaklama kararı iptal edildi. Peki, ABD'deki TikTok yasağı neden iptal edildi? İşte detaylar!

ABD'deki TikTok Yasağı Neden İptal Edildi?

Çin merkezli yazılım şirketi ByteDance'ın sahip olduğu sosyal medya uygulaması TikTok, Amerika Birleşik Devletleri hükumetinin aldığı kararın iptal edilmesi için 18 Eylül'den bu yana büyük bir mücadele veriyordu ama Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yargıç tarafından 28 Eylül Pazartesi günü uygulanması beklenen indirme yasağının planlandığı gibi devam etmeyeceği belirtildi.

TikTok, geçtiğimiz haftalarda, ABD hükumeti tarafından ulusal güvenlik riski oluşturduğu gerekçesi ile ülkede yasaklama kararı alınan sosyal medya uygulamasına uygulanan yaptırımların haksız yaptırımlar olduğunu dile getirmiş ve olayın üzerinden birkaç gün sonrasında ise sosyal medya platformlarının birlik olması için koalisyon kurmasını istemişti. Sosyal medya platformunun yasaklanmaması için 18 Eylül'den bu yana mücadele veren TikTok için verilen yasaklanma kararı mahkeme tarafından iptal edildi.

Mahkemenin verdiği karar her ne kadar sosyal medya uygulamasını ve onun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kullanıcılarını mutlu etmiş olsa da iptal kararının geçici olduğunun altını çizmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yargıcın aldığı karar, TikTok uygulamasının Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılmaya devam edeceği anlamına gelmiyor. TikTok için verilen karar bir erteleme olarak görülebilir. ABD'deki TikTok kullanıcıları sosyal medya uygulamasını bir süreliğine daha kullanabilir.