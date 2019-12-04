ABD'den Avrupa'ya Huawei Baskısı

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki Huawei sürtüşmesi devam ederken, ABD’den konu hakkında yeni bir hamle geldi. ABD yetkilileri, Avrupa’ya Çin’in 5G teknolojileri yerine ABD merkezli şirketlerin teknolojilerini kullanmalarını ve Huawei tercihlerinden vazgeçmelerini söylediler.

Avrupa’da bir süredir ABD karşıtlığı artıyor ve ABD’den bağımsız hareket etme konusunda fikirler beyan ediliyordu. Bunun en somut adımı ise Fransa tarafından atılmış ve Amerikan şirketlerine karşı teknoloji vergisi uygulama kararı almıştı. Amerika tarafından bunun misli ile karşılık bulacağı açıklaması gelirken, bir başka atışma ise Huawei 5G teknolojileri üzerine yaşanmaya başlandı.

İlk olarak Birleşik Krallık’ın 5G’de Huawei tercihi yapmasının ardından Almanya’nın da Huawei 5G tercihi, ABD’yi paniğe sürükledi. Avrupa Birliği İletişim Bakanları ile “Çin’in 5G teknolojisinin riskleri ve güvenlik önlemleri” başlıklı bir toplantı düzenleyen ABD’li yetkililerin bu girişiminin ardından ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo, bir basın yayın kuruluşunda Avrupalı ülkeleri Huawei 5G teknolojileri konusunda uyaran bir yazı yayınladı.

Pompeo, Avrupa ülkelerinin 5G uygulamaları konusundaki riskleri anlamaları gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "5G ağlar hayatımızın her alanına dokunacak. Güvenilir firmaların bilgi arterlerini oluşturması acil bir durum. Avrupa ülkeleri, altyapılarının kontrolünü, Huawei, ZTE gibi Çin teknoloji devlerine vermemelidir."

Huawei 5G ile bilgi sızdırıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin Huawei ürünlerini yasaklamasının başlıca sebebi bilgi sızdırmaydı. Çin merkezli şirketin ABD’li kullanıcıların bilgilerini topladığı ve bunu Çin Komünist Partisi (ÇKP) yetkililerine aktardığını iddia etmişti. Huawei ise ABD’nin her türlü denetimine açık olduklarını ve herhangi bir bilgi sızdırma işlemi yapmadıklarını söylemişti.

ÇKP'nin Huawei ve ZTE'yi de bu amaçla kullanabileceğini söyleyen Pompeo, Çin'in bunları yapabileceğine inanmaları için Avrupalı yetkilileri Çin'in teknolojiyi kullanarak "Sinciang'da yaptığı insan hakları ihlallerine" bakmaya davet etti. Pompeo, Birleşik Devletler adına AB’nin üye devletlerini gizlilik, güvenlik, insan hakları, egemenlik ve fikri mülkiyet üzerindeki potansiyel tehditleri ele almak için ulusal standartlar oluşturmaya çağırdı.

Ericsson ve Nokia gibi Avrupalı ​​şirketlerin, Güney Koreli Samsung şirketinin, yüksek kalitede, fiyat açısından rekabetçi 5G ekipmanları ürettiğini belirten Pompeo, bu şirketlerin meşru ve adil ticaret yürttüğünü iddia etti. ABD'nin her ülkenin teknoloji politikasına ve bu bağlamdaki kararlarına saygı duyduğunu ifade eden Pompeo, sözlerine şöyle devam etti "Fakat bizim AB devletleri ile dostluğumuz, müttefikliğimiz ortak özgürlük aşkına dayanmaktadır. Bu sebeple ortak güvenliğimize karşı bir tehdit gördüğümüz için dostlarımızı uyarıyoruz."