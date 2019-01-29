ABD'den Huawei'ye Büyük Suçlama! Ticari Bilgi Hırsızlığı ve Banka Dolandırma

Uzun süredir devam eden Huawei - ABD gerginliğine bir yenisi daha eklendi ve ABD Adalet Bakanlığı, Çinli üreticinin ABD şirketinin ticari sırlarını çaldığını ve bankalarını dolandırdığını iddia etti.

Halihazırda Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 13 ayrı suçtan dolayı yargılanması gerektiğini dile getiren ABD Adalet Bakanlığı ayrıca Huawei'nin "bankalara yalan söylemek", "kara para aklama" ve "para transferi dolandırıcılığı" gibi suçlar işlediği belirtti. Bunların haricinde Huawei, ABD'li şirket T-Mobile'ın ticari bilgilerini çalmış olabilir.

Daha önce Kanada'da gözaltına alınan CFO Mıng Vancou'nun ABD'ye teslim edilmesini isteyen Bakanlık, ABD bankalarını yanlış yönlendirmeden dolayı CFO'yu cezalandıracak gibi gözüküyor. Ancak Çin'in Kanada'daki konsolosluk temsilcileri de hükümete karşı çıkmış ve CFO'nun ABD'ye verilmesi durumunda ciddi sonuçların gerçekleşebileceği ifade etmişti.

ABD ve Kanada Anlaşırsa, Çin Yönetimi Yaptırım Uygulayabilir

Huawei çalışanını 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakan Kanada hükümetinin ABD yönetimini dinleyip dinlemeyeceği henüz bilinmiyorken üç ülke arasında büyük düellonun oluştuğunu söylemek mümkün. Özellikle Huawei'ye karşı yaptırımlar ile büyümesini engellemek isteyen ABD yönetimi, bakalım iddia ettiği suçlamaların altını doldurabilecek mi, göreceğiz.