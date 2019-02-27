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ABD’den Rusya’ya Siber Saldırı

ABD Rusya Siber Saldırı
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | İnternet

The Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, ABD Siber Komutanlığı, geçtiğimiz yıl Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki İnternet Araştırmaları Ajansı’na karşı bir 'siber taarruz' operasyonu düzenledi.

ABD Kongresi'ndeki ara seçimler sırasında gerçekleştirildiği iddia edilen saldırı hakkında gazeteye konuşan bir kaynak, "ABD Siber Komutanlığı, İnternet Araştırmaları Ajansı'nın internet bağlantısını kesti." dedi.

Söz konusu siber saldırının, ABD Siber Komutanlığı tarafından Rusya'ya yönelik olarak yapılan ilk siber saldırı olduğu ifade ediliyor. 

Habere göre bu siber saldırı, "Rusların, seçim sonuçlarına gölge düşürecek dezenformasyon kampanyasını başlatmasını önlemek." amacıyla yapıldı.

Haberde, ara seçimler sırasında ABD'nin siber güvenliğinin, Siber Komutanlığın yanı sıra, İç Güvenlik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından sağlandığı belirtilirken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un da söz konusu operasyonu başarılı olarak değerlendirdiği bildirildi.

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