ABD Deniz Kuvvetleri Denizaltıları Xbox 360 Koluyla Yönlendiriyor

Birleşik Devletler Deniz Kuvvetleri, denizaltılarda kullanılan periskopları Xbox 360 kontrolörü yardımıyla kontrol edebilecek bir sistem geliştirdi. Sistemi geliştirmekle kalmayan deniz kuvvetleri, USS Colorado denizaltısına Xbox 360 kolu kullanan sistemi entegre etti.

Virginia sınıfı olan denizaltıda daha önce helikopter kontrol çubuklarına benzer karmaşık ve kullanması hayli zor bir sistem yer alıyordu. Xbox 360 kontrolörünün yanı sıra, 90’lı yılların sonunda Seawolf sınıfı denizaltıların yerine Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri envanterine eklenen USS Colorado ve diğer Virginia sınıfı denizaltılara, daha iyi görüntüleme sistemler ve yazılımlar da eklendi.

Yapılan değişiklik, ABD Deniz Kuvvetlerine katılan genç subayların ve denizcilerin periskop kontrol sistemini aksak ve “gerçekten ağır” bulmasının ardından hayata geçirildi. Üstüne üstlük daha önce kullanılan karmaşık kontrol sistemini denizaltına monte etmek için yaklaşık olarak 38,000 dolar harcanıyorken, çeşitli yazılımlarla desteklenen yeni sistemle birlikte sadece 20 dolar maliyeti olan Xbox 360 koluna geçilmiş oldu.

Deniz kuvvetlerinde görevli Uzman Çavuş Mark Eichenlaub, “Dünyanın herhangi bir yerinde bir video oyun dükkânına giderek, yedek parça bulabilirsiniz.” diyerek sistemin kullanışlı olduğunun altını çizerken, ilerleyen günlerde denizaltılarda bulunan ekranları dokunmatik yapmak gibi değişikliklerle birlikte sistemleri modern teknolojiye uydurmaya devam edeceklerini aktardı.