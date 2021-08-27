ABD, Türkiye'nin Dijital Hizmet Vergisinin İptal Edilmesini İstiyor

ABD, Dijital Hizmet Vergisinin iptali için çalışıyor. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş arasındaki online görüşmede, iki ülkenin ticari ilişkileri ele alındı. Ticaret Temsilcisi ayrıca sosyal medya devlerini etkileyen Dijital Hizmet Vergisinin gözden geçirilmesini istedi.

Habertürk'de yer alan son habere göre, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş çevrim içi görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin temelinde ise iki ülke arasında "misilleme" düzeyine kadar ilerleyen Dijital Hizmet Vergisi kararı yer alıyordu.

ABD, Dijital Hizmet Vergisinin iptali için çalışıyor

İkili arasında gerçekleşen online toplantıyla ilgili olarak ABD Ticaret Temsilciliği sitesinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin detaylarına yer verildi. Paylaşılan rapora göre ABD Ticaret Temsilcisi Tai, Bakan Muş'tan özellikle ABD teknoloji şirketlerine uygulanan Dijital Hizmet Vergisi'nin kaldırılmasını veya verginin düşürülmesini talep etti.

Tarafların, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için iş birliğine gidildiğini dile getiren raporda,"(Ticaret Temsilcisi Tai) Dijital Hizmet Vergisi etrafındaki sorunların çözümü için çok taraflı görüşmelerin en uygun ortamı sağladığını belirtti." ifadelerine yer verildi.

"Temsilci Katherine Tai Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li şirketlerin piyasa erişiminin artırılması gibi ortak çıkarların olduğu alanları tartıştı. Bunun yanında Dijital Hizmet Vergisi etrafındaki sorunların çözümü için çok taraflı görüşmelerin en uygun ortamı sağladığını belirtti. Tai, bireysel olarak uygulanan Dijital Hizmet Vergilerinin OECD ve G20'deki süreçlerle bağlantılı olarak kaldırılmasının ABD için kritik öneme sahip olduğunu bildirdi."

ABD'den Türkiye dahil 6 ülkeye vergi misillemesi kararı

ABD'nin dijital hizmet vergisi kararı Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapındaki altı ülkeyi kapsıyor. ABD merkezli teknoloji firmalarına ekstra vergi yükümlülüğü getiren ülkeler, ABD'nin %25'lik vergi tarifesiyle karşı karşıya. Ancak Biden yönetimi, uzlaşmacı olmak istediklerini söylüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, dijital hizmet vergileri yüzünden Türkiye dahil altı ülkeye 2 milyar doları aşan ithalata %25 ekstra vergi tarifesini açıkladı, ancak uluslararası vergi müzakerelerinin devam etmesine zaman tanımak için vergileri askıya aldı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ofisi, "Bölüm 301" soruşturmasının ardından dijital vergilerinin ABD şirketlerine karşı ayrımcılık yaptığı sonucuna vardı. ABD bunun üzerine İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye, Hindistan ve Avusturya'dan gelen mallara yönelik vergi tarifesinin onaylandığını söyledi.