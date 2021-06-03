ABD'den Türkiye'nin Dijital Hizmet Vergisine Misilleme Kararı

ABD'nin dijital hizmet vergisi kararı Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapındaki altı ülkeyi kapsıyor. ABD merkezli teknoloji firmalarına ekstra vergi yükümlülüğü getiren ülkeler, ABD'nin %25'lik vergi tarifesiyle karşı karşıya. Ancak Biden yönetimi, uzlaşmacı olmak istediklerini söylüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Çarşamba günü, dijital hizmet vergileri yüzünden Türkiye dahil altı ülkeye 2 milyar doları aşan ithalata %25 ekstra vergi tarifesini açıkladı, ancak uluslararası vergi müzakerelerinin devam etmesine zaman tanımak için vergileri askıya aldı.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) ofisi, "Bölüm 301" soruşturmasının ardından dijital vergilerinin ABD şirketlerine karşı ayrımcılık yaptığı sonucuna vardı. ABD bunun üzerine İngiltere, İtalya, İspanya, Türkiye, Hindistan ve Avusturya'dan gelen mallara yönelik vergi tarifesinin onaylandığını söyledi.

USTR, uluslararası vergi müzakerelerinin ülkelerin tek taraflı dijital hizmet vergileri uygulamasını yasaklayan bir çözüme ulaşamaması durumunda, tarifelerle karşılaşacak altı ülkeden yapılan ithalat listelerini yayınladı.

USTR; giyim, pardesü, ayakkabı ve kozmetik dahil olmak üzere İngiltere'den gelen yaklaşık 887 milyon dolarlık mal ile İtalya'dan gelen giyim, el çantası ve optik lensler de dahil olmak üzere yaklaşık 386 milyon dolar değerindeki mallara %25 tarife uygulayacağını ifade etti.

USTR, İspanya'dan 323 milyon dolar, Türkiye'den 310 milyon dolar, Hindistan'dan 118 milyon dolar ve Avusturya'dan 65 milyon dolar değerindeki mallara tarife uygulayacağını aktardı.

USTR yetkilisi, 2019 ithalat verilerine dayanan potansiyel tarifelerin ABD firmalarından tahsil edilecek dijital vergilerin miktarına eşit olmayı hedeflediğini belirtti.

ABD'nin dijital hizmet vergisi kararı askıya alındı

G7 ülkelerinin finans liderleri, büyük teknoloji şirketlerinin vergilendirilmesi ve ABD'nin küresel asgari kurumlar vergisi önerisi de dahil olmak üzere, vergi müzakerelerinin durumunu görüşmek için Londra'da bir araya gelmeye hazırlanırken, ABD'nin bu hareketi küresel misilleme tehdidinin altını çiziyor.

Fransa'yı dijital vergi konusunda tehdit eden ABD vergileri, müzakerelere zaman tanımak için Ocak ayında askıya alınmıştı.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, dijital vergiler ve diğer uluslararası vergi sorunlarına çok taraflı bir çözüm bulmaya odaklandıklarını, OECD ve G20 müzakereleri yoluyla bir uzlaşmaya varmaya kararlı olduklarını söyledi.

İngiliz hükümet sözcüsü, İngiltere vergisinin teknoloji firmalarının adil vergi paylarını ödemelerini sağlamayı amaçladığını ve geçici olduğunu ifade etti. Sözcü, "Dijital hizmet vergimiz makul, orantılı ve ayrımcı değildir. Ayrıca geçici ve bu soruna küresel bir çözüm bulmak için uluslararası ortaklarla olumlu bir şekilde çalışıyoruz. Doğru uygulama sonrasında (dijital hizmet vergisini) kaldıracağız" dedi.