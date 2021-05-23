ABD Dijital Para İçin İlk Adımı Attı: Dijital Dolar Geliyor

ABD dijital parada öncü olmak istiyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan rapora göre ABD Federal Rezervi, kendi dijital para birimini araştırmaya başladı. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından onaylanan bu araştırma, hem halk yatırımcılarının hem de seçilmiş yetkililerin fikrine kulak verecek.

ABD Federal Rezervi, dijital parayla ilgili bir araştırma makalesi yayınlamayı planladığını duyurmasıyla, kripto dünyasına doğru ilk adımını atmış oldu. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından yayınlanan videolu bir açıklamada, amacın kamuoyunun görüşlerini toplamak ve ABD'nin uluslararası standartların geliştirilmesinde "öncü bir rol" oynamasını sağlamak.

Başkan Powell, "Görüşmeleri canlandırmaya yardımcı olmak için, Federal Rezerv Kurulu bu yaz dijital ödemeler hakkındaki mevcut düşüncemizi özetleyen ve özellikle ABD bağlamında CBDC (merkez bankası dijital para birimi) ile ilişkili fayda ve risklere odaklanan bir tartışma raporu yayınlayacak" dedi.

"Bu sürecin bir parçası olarak; ödemeler, finansal erişim, veri gizliliği ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda kamuya açık görüşleri talep edeceğiz" ifadelerini kullanan Jerome Powell, açıkça dijital para araştırmasına başladıklarına dikkat çekiyor.

ABD dijital parada öncü olmak istiyor

ABD Federal Rezervi'nin bu duyurusu, "dijital dolar" kavramını, küçük bir araştırma projesinden potansiyel olarak daha büyük bir para birimine dönüştürüyor. Fed, merkez bankası dijital para birimlerinin ABD bankacılık sistemine nasıl uyarlanabileceğini keşfetmeyi amaçlamakta.

Powell, yine de ABD'nin dijital dolar konusunda herhangi bir sonuca varmadığını, ancak "CBDB'ler için uluslararası standartların geliştirilmesinde öncü bir rol oynamayı istediklerini" vurguladı. Fakat bu kararın halktan ve seçilmiş yetkililerden dikkatli düşünme ve analiz gerektireceğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca geçtiğimiz gün gelen bir rapora göre ABD Hazine Bakanlığı, dijital para birimleri de dahil olmak üzere paranın nasıl hareket ettiğini takip etmek istiyor. Rapor, kripto para birimlerinin "önemli bir tespit sorunu" oluşturduğunu ve vergilerden kaçmak isteyenler tarafından düzenli olarak kullanıldığını belirtiyor.

ABD ekonomisinde dijital döneme geçiş yapılırken diğer ülkeler de, özellikle Çin, dijital para birimine yönelik çalışmaları hızlandırmaya çalışıyor.

Asya ülkesi geçen Aralık ayında, seçkin kullanıcıların piyango tipi bir deney kapsamında dağıtılan dijital yuanları harcayabileceğini duyurdu. Dijital para birimi, Çin için sadece kendi para sistemini güçlendirmenin yolu olarak değil aynı zamanda uluslararası kullanım için bir araç olarak görülüyor.