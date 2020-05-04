ABD Dışişleri Bakanı Koronavirüsün Çin'de Üretildiğini İddia Etti!

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koronavirüsün Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini iddia etti. Virüsün Çin'de üretildiğini söyleyen Pompeo, ellerinde çok sayıda delil olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo katıldığı bir televizyon programında Kovid-19 ile ilgili yaptığı açıklamalarda Çin'i zan altında bıraktı. Kovid-19 ile ilgili açıklama yapan Bakan, Koronavirüs'ün Çin'in Wuhan kentindenki bir laboratuvarda üretildiğini belirtti.

Mike Pompeo Çin'deki laboratuvarlarda oluşan başarısızlıkların sonuçlarına dünyaca katlandığımızı dile getirdi. Hemde bu olayların ilk kez olmadığını söyleyen Mike Pompeo, Koronavirüs'ün Wuhan'dan çıktığına dair birçok delili ele geçirdiğini söyledi. Bu delillerin kesinliği oluştuğu zaman sorumlulardan hesap sorulacağını da sözlerine ekledi.

Virüs laboratuvarda mı üretildi?

Konu ile ilgili konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo şu sözleri söyledi:

"Çin'in, yürüttükleri standartların altındaki laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Çin laboratuvarındaki başarısızlıkların bir sonucu olan virüslere ilk kez maruz kalmıyoruz. İstihbarat kuruluşları bu konuda çalışmalarına devam etmelidir ancak size bunun (Kovid-19) Wuhan'daki laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu söyleyebilirim.

Virüsün insan üretimi olduğunu ve virüsün Çin'de üretildiğini dile getiren Mike Pompeo, konunun peşini bırakmayacak gibi duruyor. Bakalım bu işin altından kimin parmağı çıkacak.