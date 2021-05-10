ABD Doğu Kıyısı'ndaki Boru Hattı Siber Saldırı Yüzünden Kapatıldı

ABD Doğu Kıyısı'ndaki boru hattı, yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre siber suçlular tarafından yapılan bir siber saldırı sonucunda geçici bir süreliğine kapatıldı. Yetkililer, akaryakıtları doğu kıyısına taşıyan ana boru hattının çökertildiğini ve sistemlerine karşı bir siber saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

ABD Doğu Kıyısı'ndaki Boru Hattı Geçici Süreliğine Kapalı

CNET'teki habere göre yetkililer tarafından cuma günü yapılan açıklamada siber saldırının akaryakıtları doğu yakasına taşıyan ana boru hattının çökmesine neden olduğunu söyledi. Bu siber saldırı aynı zamanda sistemlerinin savunmasız olmasına dair endişeleri de arttırdı.

Colonial Pipeline olarak bilinen ve benzin, gaz ve jet yakıtı taşıyan boru hattı taşıyan boru hattı sistemi tehditlerin önünü kesmek için geçici olarak işlevsiz bırakıldı. Bu aksaklığın birkaç günle sınırlı olacağı düşünülüyor ancak süre eğer uzarsa boru hattı aracılığıyla taşınan gazın temininde önemli sorunlar meydana gelebilir. Öte yandan sistemlerin geçici olarak durdurulması, siber saldırının ne kadar ciddi boyutta olduğunu da gözler önüne seriyor.

Journal tarafından aktarılan bilgilere göre saldırının arkasında hangi ülkeden olduğu belli olmayan bilgisayar korsanlarından oluşan bir hacker grubunun mu yoksa devlet destekli bilgisayar korsanlarının mı olduğu bilinmiyor. Soruşturma için üçüncü taraf bir siber güvenlik firması ile iletişime geçildiği belirtildi.

Yetkililere göre siber saldırı ransomware (fidye yazılımı) da içeriyor. Bu tür saldırılarda siber suçlular önemli bilgileri geri verme karşılığında belirli ücret talep eder ve bu ücret genellikle çok yüksek olur. Siber suçlular önemli verileri şifrelediği için kurbanların eğer yedeği yoksa ödeme yapmadan verilerini geri almasının ihtimali oldukça düşüktür. Örneğin 2017 yılındaki WannaCry saldırıları ile hastanelerin verileri şifrelenmişti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tür saldırılarla ilgili endişelerin çok yüksek olmasının kaynağı, yakın geçmişte gerçekleşen SolarWinds saldırısı oldu. Bu siber saldırıdan ABD'deki büyük şirketlerin tamamına yakını etkilendi. ABD Başkanı Joe Biden, nisan ayında SolarWinds saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada Rusya'ya bir misilleme geleceğini gösteren bir emri imzaladı.

Yetkililer, boru hattının eskisi gibi çalışabilmesi için çalışmalara devam ettiğini söyledi. Şirket, önceliğinin hizmetin güvenli bir şekilde eski haline getirmek olduğunu belirtti.