ABD Donanması, Ellerinde Gizli Bir UFO Videosu Bulunduğunu Doğruladı

2004 yılında ABD Donanması’ndaki pilotların bilinmeyen bir cisimle karşılaşmaları olay olmuştu. UFO karşılaşması ile ilgili olarak ABD Donanması, Bilgi Özgürlüğü Yasası (FOIA) gereğince ellerinde bu karşılaşmaya ait verilerin bulduğunu doğruladı.

ABD Donanması pilotlarının 2004 yılında USS Nimitz isimli uçak gemisinde görevliyken karşılaştıkları olayda pilotlar, tanımlanamayan bir uçan cisme rastlamışlardı. Olayla ilgili olarak FOIA kapsamında araştırmacı Christian Lambright, ek bilgi talebinde bulundu. Devletin elinde bulunan belgelerin ABD’nin ulusal güvenliğine zarar verebileceği nedeniyle "çok gizli" olarak sınıflandırıldığı öğrenildi.

ABD Donanması’nın askeri istihbarat teşkilatı olan Donanma İstihbarat Dairesi’nce gizli olarak sınıflandırılmış bir de video bulunuyor. The New York Times gazetesi 2017 yılının Aralık ayında pilotlardan birinin UFO ile karşılaşmasını gösteren bir dakikalık video yayınlamıştı. Ancak kimi görgü tanıklarına göre videonun daha uzun ve net olan yayınlanmamış bir versiyonu da bulunuyor.

UFO'larla ilgili ilgi uyandıran bu olaya dair daha çok belge ya da videonun ortaya çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmese de şimdiye kadar elde edilen görüntüler de heyecan uyandırmaya yetiyor.