ABD Donanmasının Facebook'u Çalındı: Age of Empires Yayını Açtılar

ABD Donanması Faceebook'u çalındığı söylendi, ancak durum tam olarak böyle değil. ABD'li yetkililerin açıklamasına göre bu bir saldırıydı, ancak dışarıdan yaşanmadı.

Bu hafta başında biri ABD Donanması destroyerinin Facebook sayfasında Age of Empires canlı yayınları yapmaya başladığında, USS Kidd'de bir sorun vardı. Bir donanma temsilcisi askeri haber sitesi Task and Purpose'a sayfanın "saldırıya uğradığını" söyledi, ancak sonunda durumun tam olarak böyle olmadığı ortaya çıktı.

Donanma sözcüsü Nicole Schwegman, "USS Kidd'in (DDG 100) resmi Facebook sayfası saldırıya uğradı. Şu anda sorunu çözmek için Facebook teknik desteğiyle çalışıyoruz." dedi.

İlk yayın 3 Ekim akşamı başladı ve "Hahahahaha" başlığını taşıdı. İkincisi, 4 Ekim'in erken saatlerinde, daha anlaşılmaz başlık altında, "oyun oyna" başlığı ile yapıldı. Diğerleri, "herkese merhaba", "merhaba çocuklar" gibi nispeten sıradan başlıklarla açıldı.

Donanma sonunda hesabın kontrolünü yeniden ele geçirdi ve tüm yayınları sildi. Kidd'in Facebook sayfası yeniden gemi ve mürettebat fotoğrafları, videoları ve dağıtım güncellemelerini paylaşmaya devam ediyor.

ABD Donanması Faceebook'u çalındı mı?

Yaşanan bu saldırı komikti, ancak sosyal medya platformlar hakkında meşru endişelere yol açtı. Yayıncı, resmi bir Donanma Facebook sayfasını nasıl ele geçirebildi? Donanma güvenliği daha genel olarak potansiyel olarak tehdit altında mıydı ve fişi çekmek neden bu kadar uzun sürdü?

Bu sorular, güvenlik ihlalinin ilk bildirilmesinden birkaç gün sonra yanıtlandı. Task and Purpose orijinal raporunda "saldırıya uğramış" ifadesinin genellikle birisinin gece eve gitmeden önce şirket hesabından çıkış yapmayı unuttuğu durumlarda kullanıldığını belirtti.

Donanma geçtiğimiz gün yeni bir güncelleme yayınladı ve her şeyin aslında Kidd'in hesabından kişisel hesabına geçmeyi unutan sosyal medya yöneticisi tarafından yapıldığını söyledi.

Yani ABD Donanmasının hesabına kimse saldırmamış, tüm bu yaşananlar bir sosyal medya yöneticisinin hatası yüzünden olmuştu. Bazı kullaınıcılar bu duruma inanmasa da donanma yetkililerinden gelen en mantıklı cevap bu şekilde.

Peki ya siz ABD Donanması (USS Kidd'in (DDG 100)) "saldırıya uğraması" hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten bu bir sosyal medya yöneticisi hatası mıydı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.