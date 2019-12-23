ABD Donanması TikTok Kullanmayı Yasaklıyor

ABD Deniz Kuvvetleri'nin aldığı yeni karar, donanma üyelerinin TikTok kullanımını kısıtlıyor. Askeri şube, devlet tarafından verilen mobil cihazlarda sosyal video uygulamasının kullanımını yasakladı.

Amerikan basınında ortaya çıkan rapora göre ByteDance'in yazılımı (TikTok) "siber güvenlik tehdidi" olarak görülüyor. Donanmadan Teğmen Albay Uriah Orland yasak için nedenler sunmadı ancak askerlerin "kişisel bilgilerini korumak" için harekete geçmenin doğru olacağını vurguladı.

TikTok'un kısıtlamalarla karşılaşabileceğine dair şimdilik çok az şüphe var. ABD'li politikacılar, TikTok'un Çin mülkiyeti ve Çin hükümet planlarına bir kanal görevi görme potansiyeli olduğu konusunda endişe duyuyor. TikTok'un kişisel bilgileri sildiğine dair hiçbir kanıt olmamasından dolayı da Amerikalı kullanıcıların tehdit altında olabileceği düşünülüyor.

ABD Ordusu geçtiğimiz günlerde Amerikan öğrencilerinin TikTok'u kullanmamaları gerektiğini söylemişti. Ancak her şeye rağmen ByteDance henüz ABD'de yasaklanmadı. Daha önceden TikTok, Çin'den ayrı olduklarını ve hükümetin adına hizmet etmeyi reddettiğini belirtmişti. Buna rağmen ABD donanması güvenceyi elden bırakmak istemiyor.