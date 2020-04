ABD’nin Desteğini Kaybeden Dünya Sağlık Örgütü’ne Çin Yardımı

Çin, ABD desteğini kaybeden Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) 30 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz haftalarda, DSÖ’nün salgın konusunda dünyayı yanılttığını ve gerekli adımları zamanında atmadığı gerekçesiyle bu kuruma sağladıkları fonları askıya aldıklarını açıklamıştı.

Ancak şimdilerde Çin tarafından DSÖ adına sevindirici bir haber geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’ne yeni tip coronavirüs (covid-19) pandemisiyle yürüttüğü mücadelede destek vereceğini açıkladı. Geng Şuang, bu kapsamda 30 milyon dolar bağış yapacaklarını duyurdu.

At this crucial moment, supporting WHO is supporting Multilateralism and Global Solidarity.