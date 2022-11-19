ABD'nin En Büyük Medya Kuruluşlarından Biri Twitter Hesabını Dondurdu

2022 yılının en tartışmalı olaylarıdan biri olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, kaosa sürüklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çalışanlarının büyük bölümünü işten çıkaran firma, ünlü isim ve markaların birer birer Twitter'dan çıkmasıyla sarsılıyor.

ABD'nin en büyük medya kuruluşlarında olan CBS News, bir süreliğine Twitter hesaplarında paylaşım yapmayacağını açıkladı. 8.8 milyon aboneye sahip olan hesap, Twitter'da haber takibi için kullanıcılar tarafından sıklıkla takip ediliyordu.

Twitter Çöküyor Mu?

In light of the uncertainty around Twitter and out of an abundance of caution, CBS News Bay Area is pausing its activity on the social media site as we continue to monitor the platform. — KPIX 5 (@KPIXtv) November 19, 2022

CBS News'in sahibi olduğu San Francisco merkezli bir medya kuruluşunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyanın bir süredir sahip olduğu belirsizlik ve kaos ortamı sebebiyle Twitter paylaşımlarına ara verildiği belirtildi. Twitter üzerinde yaşanan gelişmeleri takip edeceklerini açıklayan CBS News, paylaşımlara verdikleri aranın belirsiz bir süre boyunca süreceğini belirtti.

Elon Musk'ın devasa paralar harcayarak satın aldığı Twitter, son günlerde yaşanan olaylar sebebiyle sallantıda. Birçok ünlü ismin Twitter'ı terk etmesinin ardından sosyal medya platformunun en büyük dayanaklarından olan haber ağı sistemi de bozulabilir. İçeriden gelen bilgilere göre Elon Musk, bu hafta çalışanlarını yoğun iş saati programına zorladığı için ofislerde isyan çıkmıştı. Hatta Twitter'ın kapatılacağı dahi iddia edildi.

Şimdilik Twitter'ın akıbeti bilinmese de büyük medya ajanslarından birinin Twitter'dan çekilmesi, bir domino etkisi yaratarak platformun güçlü olduğu yanlardan haber alma özelliğini kaybetmesine neden olabilir.