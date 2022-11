ABD'nin En Büyük Medya Kuruluşlarından Biri Twitter Hesabını Dondurdu

2022 yılının en tartışmalı olaylarıdan biri olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, kaosa sürüklenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çalışanlarının büyük bölümünü işten çıkaran firma, ünlü isim ve markaların birer birer Twitter'dan çıkmasıyla sarsılıyor.

ABD'nin en büyük medya kuruluşlarında olan CBS News, bir süreliğine Twitter hesaplarında paylaşım yapmayacağını açıkladı. 8.8 milyon aboneye sahip olan hesap, Twitter'da haber takibi için kullanıcılar tarafından sıklıkla takip ediliyordu.

In light of the uncertainty around Twitter and out of an abundance of caution, CBS News Bay Area is pausing its activity on the social media site as we continue to monitor the platform.