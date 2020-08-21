ABD'nin En Büyük Mobil Oyun Şirketi Belli Oldu

ABD'nin en büyük oyun şirketi belli oldu. Zynga, Türk oyun şirketi Peak'i satın aldıktan sonra ABD'nin en büyük şirketi oldu. İşte detaylar.

En Büyük Mobil Oyun Şirketi Zynga Oldu

Barrons.com'un aktardığı habere göre, Haziran ayında 1,8 milyar dolara Türk oyun şirketi Peak'i bünyesine katan Zynga, ABD'nin en büyük oyun şirketi olma ünvanını kazandı.

Peak tarafından yapılan ve Zynga tarafında satın alınan Toon Blast oyunu, Temmuz ayında App Store'da 2. sıraya yerleşti. Google Play Store'da da bir numaraya ulaştı.

Zynga, Activision Blizzard'ı geçti ve ABD'nin en büyük oyun şirketi oldu. Activision Blizzard bildiğiniz üzere Call of Duty Mobile'ı geliştiren şirket. Zynga bu şirketi geçerek büyük bir başarıya ulaştı.

Temmuz ayında Amerika Birleşik Devletleri'nde App Store üzerinden indirilen ilk 20 oyundan 9'unun Zynga'nın rakibi GLU Mobile'a ait olduğu da açıklandı.

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