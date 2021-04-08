ABD'nin en büyük toprak sahibi belli oldu. Peki, Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok toprağa sahip olan kişinin ismi nedir? Bu kişi, geçtiğimiz günlerde Forbes'ın yayımladığı dünyanın en zengin insanları listesinin dördüncü sırasında yer alıyor.

ABD'nin En Büyük Toprak Sahibi Kim?

Geçen günlerde Forbes tarafından paylaşılan verilere göre dünyanın en zengin 10 insanı belli olmuştu. Bu listenin dördüncü sırasında Bill Gates yer alıyordu. Listenin dördüncü sırasına yerleşen Gates aynı zamanda ABD'de en çok toprağa sahibi olan kişi oldu. Forbes'ın paylaştığı liste ise şu şekilde:

Jeff Bezos: 177 milyar dolar. Elon Musk: 151 milyar dolar. Bernard Arnault: 150 milyar dolar. Bill Gates: 124 milyar dolar. Mark Zuckerberg: 97 milyar dolar. Warren Buffett: 96 milyar dolar. Larry Ellison: 93 milyar dolar. Larry Page: 91,5 milyar dolar. Sergey Brin: 89 milyar dolar. Mukesh Ambani: 84,5 milyar dolar.

124 milyar dolarlık servet ile dünyanın en zengin 4. insanı olan Gates ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok toprak sahibi olan insan oldu. Land Report'un paylaşmış olduğu verilere göre Gates'in portföyünde yaklaşık olarak 979 kilometrekare tarım arazisi (yaklaşık 979 bin dönüm) ve 109 kilometrekare (yaklaşık 109 bin dönüm) diğer kullanım arazileri yer aldığı ortaya çıkarken Gates'in toplamdaki arazi varlığının 1 milyon dekarın üzerine çıktı.

NTV'deki habere göre Gates, 1994 yılında toprak alımını hızlandırmak için yatırımlarını yönetme görevini Michael Larson isimli bir tahvil müdürüne vermişti. Bu anlaşmanın ardından 1994 ila 2014 yılları arasında 100 bin dönümden fazla arazi satın aldı.

Larson'un yatırımları yönetmeye başlamasının sonrasında Cascade Investment isimli bir şirket kuran Gates, toprak alımlarını da her geçen gün biraz daha arttırdı. 2014 ila 2017 yıllarında toprak alımını yavaşlatan Gates, 2017'de toprak alımlarına tekrardan hız kazandırdı ve 4 yıl içinde ortalama 1 milyon dekarın üzerinde arazinin üzerine çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'nde en büyük toprağa sahip kişi oldu.