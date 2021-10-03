ABD, Fidye Yazılım Saldırısına Karşı 30 Ülkeyi Bir Araya Getirecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, fidye yazılım saldırısından korunma yönünde attığı adımları hızlandırmak için ekim ayının içinde 30 ülkeyi içeren bir toplantı düzenleyeceğini belirtti.

Ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, CNN'e yapmış olduğu açıklamada, "Siber tehditler Amerikalı ailelerin ve işletmelerin yaşamını ve geçim kaynaklarını etkiliyor" dedi ve ABD yönetiminin siber saldırıların önünü kesmek için hükümet olarak bu yöndeki çabalarını geliştirmeye devam edeceğini ifade etti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden tarafından cuma günü yapılan açıklamaya göre toplantının asıl amacı siber suçlarla mücadele ülkeler arasında iş birliği yapmak, kolluk kuvvetleri arasında ortak bir çalışma alanı yaratmak, kripto para biriminin yasa dışı kullanımını engellemek ve bütün bu meseleleri diplomatik olarak ele almak olacak.

Bilgisayar korsanları, Colonial Pipeline olayında boru hattını kontrol eden teknolojik ağları hedeflemek yerine şirketin iş ağına saldırdı. Colonial, siber saldırının oluşturduğu hasarı kontrol altında tutmak için OT ağını da kapattı.

ABD başkanının yaptığı toplantı açıklaması, ABD'nin en önemli yakıt tedarikçisi Colonial Pipeline'ın günlerce kapalı kalmasına neden olan siber saldırı da dahil olmak üzere son aylarda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kritik role sahip altyapı firmalarına yönelik düzenlenen pek çok fidye yazılım saldırısının ardından geldi.

Ülkeler Fidye Yazılım Saldırısına Karşı Ortak Hareket Edecek

Çok yönlü girişimin ilk toplantısı sanal olarak düzenlenecek. Beyaz Saray'a göre düzenlenecek olan toplantının fidye yazılım çetelerinin gelirlerini kesme ve onları insanlardan uzak tutmanın yollarını bulma yönünde atılan adımlara büyük faydası dokunacak.

Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin siber güvenlik yapısını güçlendirmek için ABD'deki her şirketin desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti. Biden, haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Rusya'da faaliyet gösteren siber suçluların önünü kesmeye davet etti ancak ABD'li yetkililer, Moskova'nın bunu yapacağı konusunda pek iyimser değil.

Fidye yazılım saldırıları, Biden-Putin toplantısının ardından kısa bir süre kesilse de bilgisayar korsanları, son haftalarda birden fazla ABD merkezli şirketi hedef aldığını öne sürdü. ABD'li yetkililer, siber suçları Rusya'nın iş birliği olmadan engellemenin ya da bu saldırıları yavaşlatmanın yollarını aramaya devam ediyor.