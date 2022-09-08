ABD Firmalarına Çin'de Fabrika Kurma Yasağı Geldi

Amerika ve Çin arasındaki teknoloji savaşları dur durak bilmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Çin teknoloji firmalarına karşı büyük ambargolar uygulayan ABD, bu sefer de kendi firmalarına yasak getirdi.

Çip üretimi alanına büyük yatırım yapan ABD, yüksek teknoloji firmalarının dışarıya kaynak harcamamasını garanti altına almak için ABD firmalarının Çin'de ileri teknoloji üretimi yapan fabrikalar inşa etmesini 10 yıl boyunca yasakladı.

ABD Yardımların Çin'e Gitmediğinden Emin Olmak İstiyor

Geride bıraktığımız yıllara baş gösteren çip krizi, yüksek teknoloji ihracatı ile ekonomisini ayakta tutan Amerika başta olmak üzere dünyanın neredeyse bütün ülkelerini kötü etkilemişti. Yaşanan bu krizin asıl sebebi Tayvan'da bulunan ve dünyadaki çip arzının %50'sinden fazlasını karşılayan TSMC fabrikalarının doğal afetler nedeniyle zarar görmesiydi. Ekonomik anlamda etkilenen Amerika, bir daha böyle sorunlar yaşamamak adına ulusal çip üretimi projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında parlementoda 53 milyar dolarlık paketi kabul edildi.

Yarı iletken teknolojisi fabrikalarının kurulması için ABD şirketlerinin başvuruları alınmaya başlandı. Ayrıca bu süreçte şirketlere %25 oranında yatırım vergisi kredisi verileceği de açıklandı. Uluslararası büyüklükteki birçok şirketin Çin'de fabrikalar kurduğunun farkında olan ABD, ülkelerinden Çin'e herhangi bir para akışı olmaması için teknoloji şirketlerinin Çin'de yeni fabrikalar açmasını yasakladı.

ABD Ticaret Sekreteri Gina Raimondo, "Çip fonu alanların ulusal güvenliği tehlikeye atmamasını sağlamak için gerekli önlemleri alacağız. Bu para Çin'e yatırım yapmaları için verilmiyor. Çin'de ileri teknoloji ürünleri geliştiremezler, ileri teknoloji ürünlerini denizaşırı ülkelere gönderemezler." dedi. Çip atılımının önümüzdeki günlerde ABD'nin çip üretimi pazarındaki %10'luk dilimini artırması ve toplamda 280 milyar dolarlık gelir sağlaması bekleniyor.