ABD Füze Sistemleri Bir İlki Gerçekleştirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ilk kez silahsız bir füzeyi, Kaliforniya'nın güneyinde yeraltı hangarlarında konuşlu sistemlerden fırlatılan iki önleyici füzeyle vurup imha ettiğini duyurdu.

Marshall Adaları’ndaki Kwajalein Mercan Adası’ndan (6 bin 400 kilometre uzaklıktan) fırlatılan bir kıtalararası balistik füzeye (ICBM) karşı Kaliforniya’daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden ikili sistemle karşılık verildi. Füze sistemi, hedefi başarıyla imha ederek bir ilkin altına imza attı.

Pentagon'a bağlı Füze Savunma Kurumu (MDA) Direktörü Samuel A. Greaves, sistemin tam olarak tasarlandığı gibi çalıştığını söylerken, “Gerçekleştirdiğimiz test, çok ciddi bir tehdide karşı yetenekli ve güvenilir bir caydırıcılığımız olduğunu herkese gösterdi” ifadelerini kullandı.

Esasen ABD’nin füze savunma sistemi 10 yıldan fazla bir zamandır aktif olarak çalışıyor; ancak ilk defa birden fazla önleyici füze tek bir hedefe fırlatılarak ‘salvo’ adı verilen müdahale gerçekleştirildi.

Bir hedefe aynı anda iki füze fırlatma yeteneği olarak bilinen salvo atış, sistemin ateş gücünü önemli ölçüde artırıyor.

Boeing Başkan Yardımcısı ve GMD Program Direktörü Paul Smith "Bu denemeden toplanan veriler, yıllarca füze savunmasını güçlendirecek ve sisteme duyulan güveni artıracak. ABD yönetimi ülkeyi koruyan sistemlerin sayısını artırmayı planlarken biz de sistemin güvenilirliğini artırmaya devam ediyoruz" dedi.



