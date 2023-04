Böylesi Olmaz! ABD Gizli Belgeleri Minecraft Discord Kanalında Sızdırıldı

Çok oyunculu savaş oyunu olarak bilinen War Thunder'ın forumlarında kullanıcıların sadece bir tartışmada haklı çıkmak için sıklıkla gizli belgeleri sızdırdığına şahit oluyorduk. Ancak yaşanan son olay, bu kadarına da pes dedirtti.

Minecraft Earth Map Discord sunucusu üzerinde süren bir tartışma sırasında Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin çok önemli gizli belgeler paylaşıldı. Paylaşımı yapan isim tutuklandı.

Belgelerin ilk olarak Minecraft Earth Map isimli bir sunucu ve çeşitli Telegram gruplarında paylaşıldığı düşünülen belgelerin şubat ve mart ayında internette dolaşıma geçtiği tespit edildi. Belgelerde Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın bağları hakkında önemli istihbarat detayları ve Ukrayna-Rusya savaşına dair veriler yer aldı.

Sızıntıyı gerçekleşen kişinin bir tartışmada haklı çıkmak adına "İnanmıyorsan gizli belgelere bak!" diyerek 10 sayfalık dökümanı herkese açık bir şekilde paylaştığı düşünülüyor. Yapılan soruşturma sonrasında şüpheliyi tespit eden ABD Adalet Bakanlığı, sızıntıyı yapan kişinin Ulusal Hava Muhafızları içerisinde istihbarat görevlisi olarak yer alan Jack Teixeira olduğunu açıkladı.

Sızdırılan belgelerin içerisinde ABD'nin geçtiğimiz aylarda "Rusya 200 binden fazla kayıp verdi." beyanına rağmen gelen net raporlarda 16 ile 17 bin kişilik kaybın ön görülüyor olması dikkat çekti. Teixeira'nın federal bir mahkemede yargılanacağı söylendi.

Sıklıkla gizli belge sızıntılarına imza atan topluluğuyla ünlenen War Thunder'dan ise konuyla alay eden "Kulübe hoş geldin Minecraft" paylaşımı geldi

Welcome to the club, @Minecraft. 🥳