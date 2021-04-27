ABD'nin Gizli Görev Uydusu NROL-82 Sessiz Sedasız Fırlatıldı

ABD'nin gizli görev uydusu NROL-82 geçtiğimiz gün fırlatıldı. Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden uzaya gönderilen uydunun, ABD ulusal güvenliği için bilgi toplaması ve havadan kontrol sağlaması bekleniyor. Delta IV Heavy ile fırlatılan NROL-82'nin teknik detayları ise belirsiz.

United Launch Alliance şirketinin Delta IV Heavy roketi, Pazartesi günü Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. ABD'nin Ulusal Keşif Ofisi tarafından görevi gizli tutulan NROL-82 yükü, Delta IV Heavy ile yörüngeye taşındı.

Pazartesi günkü Delta IV uçuşu olan NRO Launch 82 (NROL-82), United Launch Alliance için yılın ilk lansmanı oldu. 2006 yılında kurulan ULA, ABD ordusu için kritik ulusal güvenlik görevlerini başlatan Atlas ve Delta araçlarının yanı sıra NASA ve ticari uydular için bilimsel uzay araçları işletiyor.

ABD'nin gizli görev uydusu NROL-82

Pazartesi günkü fırlatma, Ulusal Keşif Ofisi (NRO) uyduları için alışıldığı üzere gizli görev kapsamında değerlendirildi. Bu görev hakkındaki bilgiler gizli tutuluyor olsa da daha önce kamuya açıklanmış -veya sızdırılmış- birtakım görüntü ve belgeler bulunuyor. Bu görüntülerde ABD'nin, ulusal güvenliği uzaydan kontrol etme gibi fikirleri yer alıyor.

Delta IV Heavy, ULA'nın filosundaki en güçlü rokettir. Ulusal Keşif Ofisi'nin ilk defa kullandığı roket, NROL-82 ile birlikte yörüngeye gönderildi. NROL-82 uydusu, ya alçak Dünya yörüngesine yönelmiş son derece büyük bir uydu ya da daha yüksek bir hedefe bağlı büyük bir uzay aracı olabilir.

ABD'nin gizli uydusu, bu ayın başlarında roketin üzerine yerleştirilmişti. Fırlatma yorumcusu Caroline Kirk ve Delta IV mühendisi Rob Kesselman tarafından fırlatma esnasında yapılan açıklamada, uçuşun erken aşamasının başarılı bir şekilde tamamlandığı ve tüm sistemlerin nominal olarak çalışmaya devam ettiği doğrulandı.

NROL-82 misyonu, ULA'nın 2021'deki ilk lansmanı oldu. Lansman programının geri kalanı planlandığı gibi giderse, şirket yıl sonundan önce 10'a kadar görev yürütebilir. ULA, 2020'de Mars Perseverance gezgininin lansmanı da dahil olmak üzere toplam altı görev gerçekleştirdi.

Ayrıca geçtiğimiz gün gerçekleştirilen SpaceX uçuşu da dünya gündeminde kendine yer edinmişti. Üç ülkeden dört astronot taşıyan SpaceX Crew Dragon uzay aracı, Cuma sabahı NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalandı. Crew-2 olarak adlandırılan görev, NASA'nın Ticari Mürettebat Programı kapsamındaki uzay istasyonuna dört astronot ekleyecek.