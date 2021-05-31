ABD Ordusu Güneş Enerjisini Uzaydan Toplayıp Dünya'ya Gönderecek

ABD Güneş enerjisini toplayıp Dünya'ya gönderecek bir proje üzerinde çalışıyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin SSPIDR çalışması, güneş enerjisini doğrudan uzak askeri üslerine ışınlamasını sağlayacak teknolojiyi bulmayı amaçlıyor.

ABD Hava Kuvvetleri (USAF), uzay tabanlı güneş enerjisini gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. USAF, kısa vadede uzak üslerde konuşlanan askeri personelinin enerji talebini karşılamada uzun bir yol kat edeceğine inandığı bir projeyi gerçeğe dönüştürmek istiyor.

ABD Hava Kuvvetleri, güneş panelleri kullanarak uzaydan Güneş'in enerjisini toplamak ve daha sonra Dünya'da kullanmak için ışınlamak istiyor. USAF yetkilileri, böyle bir yeteneğin başarılı bir şekilde geliştirilmesinin savaş alanı için büyük bir avantaj olacağını söylüyor.

Şu anda, ABD ordusu, ileri askeri üslere elektrik sağlamak, yakıtları ve diğer malzemeleri taşımak için kamyon konvoylarını ve eskortlarını kullanıyor. Ancak bu konvoylar havadan ve karadan düşman saldırılarına karşı savunmasız durumda.

ABD'den Güneş enerjisini toplayacak proje

Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research Project (SSPIDR) adlı yeni proje ise güneş enerjisinin bölgenin gün ve saatinden, enleminden ve ikliminden bağımsız olarak doğrudan bir ileri karakola taşınmasına izin verecek.

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı (AFRL), YouTube'da böyle bir yeteneğin ilk fikrini ve potansiyel kullanımını açıklayan bir video paylaştı. Bilmeyenler için AFRL, hava ve uzay kuvvetleri için uygun fiyatlı savaş teknolojilerini keşfetmeye, geliştirmeye ve entegre etmeye adanmış bir oluşum.

Videoda yer verilen açıklamada, "İleri bir harekat üssünün güvenilir gücü sürdürmesini sağlamak, askeri kara operasyonlarının en tehlikeli kısımlarından biridir. Konvoylar ve ikmal hatları, düşmanlar için büyük bir hedeftir" deniliyor.

Yer bazlı güneş enerjisi, alan, kollektörlerin büyüklüğü ve iklime göre sınırlıdır. Ancak güneş panelleri yörüngeye yerleştirildiyse, kesintisiz bir enerji kaynağı sağlayarak Güneş ışınlarına sınırsız bir şekilde erişmek mümkün.

Fakat en büyük sorun, enerjiyi yere indirmekten geçiyor. Kabloları uzaydan yere taşımak pratik değil. AFRL bunun yerine, güneşten gelen enerjiyi radyo frekansına dönüştürecek ve enerjiyi kara tabanlı bir antene ışınlayacak bir Arachne uydusu kullanmayı hedefliyor. Teorik olarak radyo frekansı antene çarptığında, kullanılabilir güce dönüşecek.

AFRL Direktörü General Heather Pringle, Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research Project'in kritik tasarım incelemesinin bu yaz yapılacağını söyledi.