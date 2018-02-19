ABD Hava Kuvvetleri'nden Bilgisayar Korsanlarına Rekor Para Ödülü

HackerOne, ABD Hava Kuvvetleri'nin başlattığı ödüllü hack programının bilançosunu açıkladı. Buna göre, "Hack the Air Force" adı verilen programda 207 güvenlik açığı bulundu ve toplamda 100 bin lirayı aşan para ödülü dağıtıldı. Bu, herhangi bir federal ödül programında bugüne kadar ödenen en fazla para anlamına geliyor.

Web ve mobil ağırlıklı proje sahiplerinin kampanya oluşturarak uygulamalarındaki belirli alanlarda bulunan güvenlik açıkları için para ödediği bir program olan HackerOne, bu anlamda son yılların en başarılı startup'larından bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

ABD Hava Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz sene 30 Mayıs ile 23 Haziran tarihleri arasında başlatılan "Hack the Air Force" isimli para ödüllü hack yarışmasında, bilgisayar korsanları ya da güvenlik uzmanları ismine ne derseniz deyin, hem askeri hem de savunma sisteminde 106 güvenlik açığı buldu.

HackerOne, ABD Hava Kuvvetleri'nin hack yarışması kapsamında toplamda 103.883 dolar para ödülü verdiğini açıkladı. Geçtiğimiz senelerde bu etkinliğe öncülük eden 'Hack the Pentagon' yarışmasına ABD Savunma Bakanlığı, toplamda 75 bin dolar ödül ödemesi gerçekleştirmişti.

Bu gibi programlar, bütün bilgisayar korsanlarının kötü olmadığını gösteriyor. Zira HackerOne platformunun oluşturduğu ekosistem, güvenlik açığını bulan insanların bunu kötüye kullanmasını engelliyor. Nitekim literatüre baktığımızda da bu tip bilgisayar korsanlarına "beyaz şapkalı bilgisayar korsanları" deniyor.

HackerOne, 2016 ilkbaharında başlatılan ilk ödüllü hack programından bu yana beyaz şapkalı bilgisayar korsanlarının 3 binin üzerinde güvenlik açığı keşfettiğini de açıkladı.