ABD Hava Kuvvetlerinin Uydularını Ele Geçirebilecek Hacker Var Mı?

Hackerlar tarafından ele geçirmesi en zor olan kuruluşlardan birisinin de ABD hava kuvvetleri olduğunu söyleyebiliriz. Bu kuruluş, hackerlara adeta meydan okudu. İşte haberimizin detayları.

Dünyanın birçok bölgesindeki şirketler genellikle hackerlar yardımıyla çeşitli güvenlik açıklarını ortaya çıkarabiliyorlar. Bugüne kadar çeşitli devlet kuruluşları, güvenlik açıkları nedeniyle siber saldırılara uğramasına rağmen ciddi bir destek almadı. Ancak ABD hava kuvvetleri bu konuda önemli bir eşiği geçebilir.

ABD hava kuvvetleri siber saldırılardan korunmak istiyor

Günümüzün en tehlikeli saldırılarından kabul edilen siber saldırılar, birçok şirketi veya kuruluşu hedef alabiliyor. Bundan kısa bir süre önce F-35 savaş uçakları ile ilgili yapılan hacker çalışmalarında, yaklaşık olarak 5 binden fazla güvenlik açığı tespit edilmişti.

ABD hava kuvvetleri her ne kadar dışarıdan yardım almanın tehlikeli olduğunu ve casusluk faaliyetlerini artırabileceğini bilse bile, yine de cesaretli davranıyor. Şirketler çok önemli siber destekler ile kendilerini çok daha güvenli bir alana taşıyabiliyor. Ancak ABD hava kuvvetleri tarafından yapılacak bu yarışma ile devletlerin de hacker organizasyonlarına sıcak bakacağı görülüyor.

Yazılımın hayatımızın her parçasında yer aldığı günümüz dünyasında, bunun çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bitdefender'ın Türkiye genel müdürü Barbaros Akkoyunlu, beyaz şapkalı hacker yarışmalarına önem veriyor. Akkoyunlu, ABD hava kuvvetlerinin yapacağı hacker yarışmasının diğer ülkelere de örnek olabileceğini ifade etti.

Peki sizce de beyaz şapkalı hacker grupları, güvenlik açıklarının kapatılmasına yardımcı olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.