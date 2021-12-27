ABD'nin Hayalet Uçağı Google Earth'e Yakalandı

ABD'nin hayalet uçağı Google Earth radarına girmesiyle sosyal medyanın gündeminde. B-2 Spirit gizli bombardıman uçağı, ABD'deki bir tarlanın üzerinden geçerken yakalandı.

ABD Savunma Bakanlığı, 1989'dan beri gökyüzünü sessizce tehdit eden bir B-2 Spirit bombardıman uçağı filosu için parça başına 2 milyar dolar harcadı.

Northrop Grumman isimli ABD'li şirket tarafından tasarlanan B-2 Spirit, bir tür hayalet gibi olmasıyla radarlara yakalanmadığını iddia ediyordu. Ancak Pentagon'un cephaneliğindeki en gizli teknoloji parçalarından biri bile Google Earth'ün meraklı gözlerinden saklanamıyor.

ABD'nin hayalet uçağı B-2 Spirit Google Earth radarına girdi

Şüphesiz çok fazla zamanı olan bir kullanıcı YouTube'da paylaştığı videoda, B-2 Spirit uçağını Missouri'deki Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarındaki bir çiftçinin tarlasında gezinirken yakaladı.

Reddit'teki askeri meraklıların videoyu sosyal medya gündemine taşıması ve bunu binlerce defa paylaşması da uzun sürmedi.

Northrop Grumman'a göre, Müttefik Kuvvetler Harekatı'ndaki efsanevi savaş başlangıcı sırasında gizli bombacı toplam görevlerin yüzde 1'inden daha azında uçtu, ancak çatışmanın ilk sekiz haftasında hedeflerin yüzde 33'ünü yok etti.

Yaklaşık 24 yıllık olan uçak, etkileyici bir şekilde ölümcül bir rekoru elinde tutuyor. 2001 yılında Kalıcı Özgürlük Operasyonu, Irak'a Özgürlük Operasyonu, Odyssey Şafak Operasyonu ve Odyssey Lightning Operasyonu dahil 44 saatlik bir hava muharebe görevi ile rekor kırdı.

Tespit edilmeden düşman topraklarına girebilme kabiliyeti, çeşitli çatışmaların açılış aşamalarında göreve çağrılmasının nedeni haline geldi.

Google Earth'te 39 01 18.5N 93 35 40.5W koordinatlarını girerek çiftçinin tarlasındaki B-2 Spirit uçağını kendiniz de keşfedebilirsiniz.

ABD Başkanı'nın yeni süpersonik jeti

ABD Başkanı'nın yeni süpersonik jeti tüm dünyada merak uyandırıyor. ABD merkezli özel bir süpersonik uçak üreticisi tarafından geliştirilen konsept jet, tasarım ve teknik detaylarıyla uçak tarihinde önemli bir yere sahip olacak gibi gözüküyor.

Exosonic isimli süpersonik uçak üreticisi, ABD Başkanı ve üst düzey liderler için Air Force One'ın yerini alabilecek süpersonik bir uçak geliştirmek için ABD Hava Kuvvetleri Başkanlığı ve İcra Hava İkmal Direktörlüğü ile ortaklık kurdu.

Concorde veya SR-71 Blackbird gibi geleneksel süpersonik uçaklar, süpersonik olduklarından dolayı ortaya çıkardıkları yüksek ses patlamasıyla bilinir. Şimdi şirket bu uçağın nasıl görünebileceğine dair ilk konsepti paylaştı.