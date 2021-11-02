ABD Hazinesi Stabilcoinlerin Düzenlenmesi Gerektiğini Söyledi

ABD Hazinesi stabilcoin düzenlemesi istiyor. ABD Hazine Bakanlığı liderliğindeki düzenleyici kurum, hızla büyüyen dijital varlıkların ülkenin ödeme sistemindeki rolü üzerinde bir risk oluşturup oluşturmadığını değerlendirmeye çağırdı.

ABD Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanı Janet Yellen başkanlığındaki bir panel olan Finansal Piyasalar Çalışma Grubu'ndan yeni bir raporda, federal bankacılık yasalarına tabi bankalar tarafından stabilcoin basılmasını gerektiren yasayı Kongre'den geçirmeye çağırıyor.

Rapor, stabilcoin çalıştırmalarına karşı koruma sağlayacak, ödeme sistemi riskiyle ilgili endişeleri ele alacak ve sistemik risk ve ekonomik güç konsantrasyonu ile ilgili ek endişeleri ele alacak yeni bir mevzuat öneriyor.

Bilmeyenler için stablecoin nedir? Stabilcoin, tipik olarak ABD doları veya Euro gibi fiat bir para birimi tarafından desteklenen bir tür kripto para birimidir, ancak bir yatırım sepeti tarafından da desteklenebilir. Stablecoin'ler esas olarak ödeme aracı olarak kullanılır ve değer olarak çılgınca dalgalanmaz ya da en azından, böyle olması gerekmez.

ABD Hazinesi stabilcoin düzenlemelerine dikkat çekti

Yeni rapor, en popüler stablecoinlerin piyasa değerinin geçen yıl yüzde 500'den fazla büyüyerek 127 milyar dolara ulaştığını söylüyor. Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Stablecoinlerin hızlı büyümesi bu işin aciliyetini artırıyor” dedi.

Raporda çalışma grubu, stabilcoinlerin ekonomiye veya bireysel kripto yatırımcılarına sunabileceği risklerden bazılarını ortaya koyuyor. Bir dizi senaryo, sabit paralar üzerinde bir düzenlemeye yol açabilir.

Rapor kapsamında düzenleyici isimler, para biriminin uygulanabilirliği konusunda endişelendiklerini söylüyor. Örneğin, bir stablecoin dağıtan kuruluş, onu kullanma talebini yerine getirmediyse veya kullanıcılar, stabilcoin veren kuruluşun becerisine olan güvenini kaybettiyse, bu durum bir kaçışa yol açabilir.

Raporda bununla ilgili şu ifadeye yer verildi: "Çalışmalar bir stabilcoin'den diğerine veya benzer bir risk profiline sahip olduğuna inanılan diğer finansal kurum türlerine bulaşıcı bir şekilde yayılabilir ve daha geniş finansal sistem için risk oluşturabilir."

ABD Hazinesi'ne göre gerçek çözüm ise sadece bankaların stablecoin ihraç etmesi üzerine kurulu. Ayrıca emanet kripto para cüzdanları sağlayan herkes “uygun federal gözetime tabi” olmalı.

Raporda, harekete geçmemenin birçok insanı riske atacağı belirtiliyor.

Ekim ayında, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), istikrarlı para birimlerinin tamamen fiat para birimleri tarafından desteklendiğini iddia ederek, Haziran 2016 ile Şubat 2019 arasında yanıltıcı beyanlarda bulunduğu için Tether stabilcoine 41 milyon dolar para cezası verdi.