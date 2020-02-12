ABD: "Huawei Dünyadaki Mobil Ağlara Gizlice Erişebilir"

ABD'nin kara listesinde bulunan ve Google lisansı elinden alınan Huawei hakkında yeni iddialar geldi. ABD'li yetkililer Wall Street Journal'a yaptıkları açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardılar.

ABD Yetkililerinden Huawei Açıklaması

Amerikalı yetkililer Huawei'nin arka kapıları kullanarak dünya çapında bulunan mobil ağlara erişebilmekte olduğunu söylediler ve ş irketin bu kabiliyeti on yıldan uzun bir süredir elde ettini belirttiler. Ulusal güvenlik danışmanı Robert O'Brien, “Huawei'nin dünya çapında yönettiği ve sattığı sistemlerde hassas ve kişisel bilgilere erişmek için gizli bir yeteneğe sahip olduğuna dair kanıtlarımız var” dedi.

Yetkililer, Huawei'nin hangi ülkelerde bulunan mobil ağlara eriştiğini açıklamadılar. Yetkililer son olarak sorunun ilk olarak 4G ekipmanları ile ortaya çıktığını söylediler. Huawei tarafından konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Huawei yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu son iddiaları kategorik olarak reddediyoruz. Yine, temelsiz suçlamalar, herhangi bir somut kanıt sağlamadan tekrarlanıyor. Yasal müdahale arayüzünün kullanımı katı bir şekilde düzenlenmiştir ve yalnızca ağ operatörlerinin sertifikalı personeli tarafından erişilebilir. Hiçbir Huawei çalışanının ağ operatörünün açık onayı olmadan ağa erişmesine izin verilmiyor. "

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