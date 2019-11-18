ABD, Huawei'nin Lisansını 90 Gün Daha Uzattı! İşte Son Gelişmeler

ABD ile Huawei arasında yaşananan anlaşmazlık hakkında yeni gelişmeler var. Konu hakkındaki tüm gelişmeleri sizler için derledik.

ABD Hükümeti Huawei'ye 90 Gün Daha İzin Verdi

Huawei, Pekin hükümeti adına casusluk yaptığı iddiasıyla Donald Trump yönetimi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında kara listeye alınmıştı. Kara listeye alınan Huawei'nin ABD merkezli şirketler ile ticaret yapması yasaklanmıştı.

Google, Huawei’nin Android lisansını iptal etmiş; Intel, Qualcomm ve Broadcomm gibi çip üreticileri de Çinli şirketle ticari ilişkilerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

ABD hükümeti Huawei'nin yasağını 90 günlüğüne bir kez uzatmıştı. Daha sonra Ağustos ayında genel bir erteleme anlaşması yapılarak Huawei’nin lisansı 3 aylığına ikinci kez uzatılmıştı. Yapılan 3 aylık erteleme 18.11.2019'da sona erecekti.

Ancak üçüncü kez yeni bir uzatma daha yapıldı. ABD hükümeti, ABD'li şirketlerin Huawei Technologies Co. Ltd.’yle iş yapmaya devam etmelerine izin veren yeni bir 90 günlük uzatma yayınladı.

Şimdi Ne Olacak?

Şimdi Huawei, ABD'li şirket ile 3 ay daha iş yapmaya devam edecek. Huawei'nin Mate 30 serisinin Google servislerine sahip olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Mevcut Huawei cihazları 2020 yılının Mart ayına kadar önemli yazılım ve güvenlik güncellemelerini alabilecek. Huawei tarafından konu hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.