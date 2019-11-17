ABD, Huawei’nin Lisansını Uzatabilir

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından en çok etkilenen şirketlerin başında gelen Huawei, Pazartesi günü bitecek olan lisansını uzatma şansına sahip olabilir. Reuters’a göre, ABD’li şirketlerle çalışabilmesi için Çinli teknoloji devinin lisansı iki hafta daha uzatılacak.

İki haftalık bu uzatma, hali hazırda devam etmekte olan 90 günlük lisans uzatmasının Pazartesi günü sona ermesiyle başlayacak. Hatta daha uzun süreli bir lisans anlaşmasının yolda olduğuna fakat şimdilik yasal engellere takıldığına dair söylentiler de var. Ancak henüz hiçbir resmi kaynak bu söylentileri doğrulamadı.

ABD, geçtiğimiz Mayıs ayında Huawei’nin ülkenin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğuna karar vermiş ve Huawei’yi kara listeye almıştı. Bunun sonucunda, ABD’li şirketlerin Çin’li şirketlerle ticaret yapması yasaklanmıştı. Ancak Ağustos ayında genel bir erteleme anlaşması yapılarak Huawei’nin lisansı 3 aylığına uzatılmıştı (18.11.2019’da sona eriyor).

Herşeye rağmen Huawei için iyi haberler de gelmeye devam ediyor. Örneğin şirketin Qualcomm ve ARM ile çalışmaya devam edebilmesi, ABD-Çin tiracet savaşlarının olumsuz etkisine rağmen Huawei’nin satış rakamlarının artmaya devam etmesi gibi.

Ancak büyük bir problem hala çözülmüş değil. Huawei’nin kara listede olması nedeniyle şirketin yeni telefonları Google’dan lisans alamadı. Söz konusu telefonlar hali hazırda Android işletim sistemiyle çalışıyor fakat bu durum bu cihazların Google Play Servisleri’nden yeterince faydalanamayacağı, bazı hizmetlerin eksik olacağı anlamına geliyor. Böyle olunca da Huawei’nin yeni akıllı telefonlarını özellikle Avrupa ve ABD’de satması daha da zor hale geliyor.