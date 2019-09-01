ABD, Huawei'nin Ticari Sırları Çaldığını İddia Ediyor

Ocak ayında ABD Adalet Bakanlığı, Huawei'nin İran'la yaptığı anlaşmadan dolayı suçlama iddianamesi yayınladı. Çünkü o dönemde İran, ABD'nin ekonomik yaptırımlar altındaydı ve Çinli üreticinin iki yan kuruluşu dolandırıcılıkla suçlandı.

Şirket ayrıca T-Mobile'ın "Tappy" adlı bir telefon robotuna ait teknolojiyi çalmakla da suçlanmıştı. Huawei için bu konuda bir dava açılmış ve kablosuz operatöre 4.8 milyon dolar ödemesi kararı verilmişti. Şimdi ise ABD savcıları son birkaç yıl boyunca Huawei’nin birden fazla kişinin ve şirketin fikri mülkiyetini çaldığı iddialarını araştırıyor.

Wall Street Journal tarafından hazırlanan raporda yeni soruşturmanın Huawei’nin önceki soruşturma sırasında ele alınmamış kısımlarını kapsadığı belirtiliyor. Mayıs ayında Huawei tarafından işlendiği iddia edilen Portekiz'deki bir şirketten gelen akıllı telefon kamera teknolojisinin çalınmasını da içeren yasa dışı eylemler ortaya çıktı. Ancak bu iddialara karşı olarak Huawei de fikri mülkiyetini savunuyor ve kendi üretimlerinin çalındığın söylüyor.

Huawei şu anda ABD tedarik zincirine erişmesini engelleyen varlık listesinde yer alıyor ve bundan dolayı Android programından çıkartılmış durumda. Şirketin en gelişmiş akıllı telefon serisi olan Mate 30'un da buna bağlı olarak Play Hizmetler alamayacak gibi gözüküyor. Fakat yine de Huawei’ye yapılan önceki suçlamalar ve yeni soruşturmanın, Huawei’nin Varlık Listesi’nde olmasıyla ilişkisinin olmadığı vurgulanıyor.

Huawei dünyanın en büyük ikinci akıllı telefonu üreticisi ve ağ ekipmanı sağlamada dünya lideri. ABD, müttefiklerini 5G şebekelerini kurmak için Huawei'nin ekipmanlarını kullanmamaları konusunda uyardı ancak Avrupa'daki büyük teknoloji firmalarının çoğu bu uyarıyı dikkate almayarak Huawei'yle işbirliği yapıyor.