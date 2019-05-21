ABD, Huawei Yasağını 90 Gün Erteledi, Android Lisansı Geri Geldi

Geçtiğimiz hafta Çinli teknoloji devi Huawei’i yaptırım listesine aldığını duyuran ABD, Çinli şirkete karşı aldığı ticari kısıtlamaları 90 gün boyunca erteledi.

Daha önce bildirdiğimiz gibi Google, Huawei’in Android lisansını iptal etmiş; Intel, Qualcomm ve Broadcomm gibi çip üreticileri de Çinli şirketle ticari ilişkilerini askıya aldıklarını duyurmuştu.

Reuters ’ın raporuna göre, ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei’e karşı uygulanan ticari kısıtlamaları 3 ay süreyle erteledi. Çinli şirket, bu dönemde Amerikan yapımı malları satın alabilecek ve mevcut akıllı telefonları için Android güncellemelerine erişebilecek.

Bununla birlikte, Huawei’in yeni ürünler üretmek için Amerikan şirketlerinden parça tedariği yapması hala yasak.

Her ne kadar Intel ve Qualcomm gibi şirketler Huawei cihazları için çok büyük bir önem teşkil etse de, kullanıcıları daha çok akıllı telefon segmenti ilgilendiriyor. Zira Google’ın Android lisansını iptal etmesi, Huawei marka telefonları işlevsiz hale getirecek. Neyse ki 90 günlük erteleme, Çinli şirketin rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Kısacası Huawei, bu süre zarfında Google güncellemelerine ve Android güncellemelerine erişebilecek; ancak onaylı sertifikaların Android Q güncellemesi için de verilip verilmeyeceği henüz belli değil.

Tabii, sadece mevcut Huawei cihazlarının bu güncellemeleri alabileceğini söylemeden geçmeyelim. Şirket, yeni bir telefon çıkardığı takdirde Google çatısı altındaki hizmetleri kullanamayacak.

19 Ağustos’ta sona erecek ertelemenin ardından ABD ve Çin’in yeniden masaya oturması ve ticari müzakerelerde tansiyonu bir nebze düşürmesi bekleniyor.