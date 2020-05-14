ABD, Huawei Yasağını Uzattı

ABD ile Huawei arasında yaşananan anlaşmazlık hakkında yeni gelişmeler var. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li şirketlerin Huawei ve ZTE'nin ürettiği ekipmanlarını kullanma yasağını bir yıl uzattı. ABD'li şirketler 1 yıl daha Huawei ve ZTE ile iş birliği yapamayacak.

Huawei Yasağı 1 Yıl Daha Uzatıldı!

Başkan Donald Trump, Mayıs 2019'da imzalanan ve ABD şirketlerinin ulusal güvenlik riski oluşturan firmalar tarafından üretilen telekomünikasyon ekipmanlarını kullanmalarını yasaklayan bir yürütme kararını bir yıl daha uzattı.

ABD'li şirketler 5G alanında Huawei tarafından üretilen ekipmanları kullanmayacak. Huawei, Google lisansına 1 yıl daha sahip olamayacak gibi görünüyor. Şirket kendi işletim sistemini çıkartmak için çalışmalarına devam ederken kendi uygulama mağazası olan AppGallery'de büyümeye devam ediyor.

Görünüşe göre, Huawei yoluna Google servisleri olmadan devam edecek. Şirketin ileride atacağı adımlar kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili Huawei tarafından bir açıklama yapılmadı.

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