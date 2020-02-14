ABD, Huawei'ye 45 Gün Ek Süre Verdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Huawei ve ona bağlı şirketlerin Amerikalı şirketlerle iş yapabilmesi için 45 gün ek süre tanıdı. Detaylar haberimizde.

ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ülke yönetimi tarafından yaptırım uygulanan şirkete Ticaret Bakanlığı 19 Ağustos’ta üç ay geçici lisans vermiş, ardından lisansın süresini 18 Kasım 2019’da 90 gün uzatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, Çinli teknoloji devi Huawei’nin ABD’li firmalarla iş yapabilmesini (Huawei’ye yönelik ürün ihracatı ve transferi gibi işlemleri içeren) sağlayan geçici lisans için 45 gün daha süre verdi.

Bu arada ABD Adalet Bakanlığı, Çinli üretici Huawei ve iki ABD’li iştirakı hakkında ticari sırları çalmak amacıyla iki yeni suçlamada (şantaj yapmak ve komplo kurmak) bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen şirket ve iştiraklerinin İran ve Kuzey Kore’de iş yaptığı ve teknoloji projelerine dahil olduğu iddia edildi. Bu bağlamda şirket, 2009’da İran’da düzenlenen protestolar sırasında istihbarat amaçlı gözetim yapılmasına ilişkin İran hükümetine yardım etmekle suçlandı. Huawei CFO’su Ming Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018’de Kanada’da tutuklanmıştı. 3 gün süren duruşmanın ardından Ming’in ABD’ye resmi iade talebi beklenirken hakim 10 milyon CAD kefaletle şartlı tahliye kararı vermişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019’da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı. Şirketin CFO’sunun 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.