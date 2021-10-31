ABD Başkanı Biden Huawei ve ZTE'ye Yeni Yaptırımlar Getiriyor

ABD Huawei ve ZTE'ye yeni yaptırımlar getirmek için çalışıyor. Trump yönetimi döneminde Çinli şirketleri kendi ağından çıkarmakla uğraşan ABD, benzer adımları Biden yönetimi ile atıyor.

ABD Senatosu Perşembe günü güvenlik tehdidi olarak görülen Huawei Technologies Co ve ZTE Corp gibi şirketlerin ABD düzenleyicilerinden yeni ekipman lisansları almasını engelleyen yasaları onaylamak için oy kullandı.

ABD hükümetinin Çinli telekomünikasyon ve teknoloji şirketlerini çökertmek için son çabası olan Güvenli Ekipman Yasası, geçen hafta ABD Meclisi tarafından onaylandı ve şimdi imzası için Başkan Joe Biden'a gidiyor.

Çinli üreticiler ABD’nin yaptırımlarından dolayı zaten Google desteğini kaybetmiş ve kullanıcı konusunda büyük sorunlar yaşamıştı.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, "Huawei ve ZTE gibi Çin devleti tarafından yönetilen şirketler bilinen ulusal güvenlik tehditleri ve telekomünikasyon ağımızda yeri yok" şeklinde konuştu.

ABD'den Huawei ve ZTE için yeni yaptırımlar

Tedbir, Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC), "Kapsanan Ekipman veya Hizmetler Listesi"ndeki şirketlere yeni ekipman lisanslarını gözden geçirmesini veya vermesini yasaklayacak.

Mart ayında FCC, beş Çinli şirketi ABD iletişim ağlarını korumayı amaçlayan 2019 yasası uyarınca ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu belirledi. Etkilenen şirketler arasında daha önce belirlenen Huawei ve ZTE'nin yanı sıra Hytera, Hangzhou Hikvision Digital Technology ve Zhejiang Dahua yer alıyordu.

FCC Haziran ayında bu Çinli şirketlerden ABD telekomünikasyon ağlarındaki ekipman onaylarını yasaklama planını yürürlüğe koymuştu.

Ancak Haziran ayındaki FCC oylaması Pekin yönetiminin eleştirisiyle karşı karşıya kaldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian Haziran ayında yaptığı açıklamada, "ABD, herhangi bir kanıt olmaksızın, hala ulusal güvenliği ve Çinli şirketleri bastırmak için devlet gücünü kötüye kullanıyor" dedi.

Haziran ayında ilk onayı alan önerilen kurallar uyarınca FCC, Çinli şirketlere verilen önceki ekipman izinlerini de iptal edebilir.

Çin hükümeti tarafından kontrol edildiğini defalarca reddeden Huawei sözcüsü yorum yapmayı reddetti ancak Haziran ayında önerilen FCC revizyonunu “yanlış yönlendirilmiş ve gereksiz yere cezalandırıcı” olarak nitelendirmişti.

FCC Yöneticisi Brendan Carr, komisyonun 2018'den bu yana Huawei'den 3.000'den fazla başvuruyu onayladığını söyledi. Carr, yasa tasarısının "Huawei ve ZTE gibi şirketlerden gelen güvensiz ekipmanların artık Amerika'nın iletişim ağlarına eklenememesini sağlamaya yardımcı olacağını" söyledi.