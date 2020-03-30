ABD Hükümeti, Coronavirüsü Takip Etmek İçin Konum Verilerini Kullanıyor Olabilir

Mart ayının başlarında ABD hükümetinin, coronavirüs (Covid-19) yayılımını takip edebilmek için konum verilerini kullanmayı düşündüğü iddia edilmişti. Görünüşe göre bu iddialar doğru, en azından The Wall Source Journal’ın haberine göre, federal, eyalet ve yerel hükümetler virüsü izlemelerine yardımcı olması için mobil reklamlardaki konum verilerini kullanmaya başladı.

Normalde konum verilerinin anonimleştirildiği, yani konumun tam olarak kim ile bağlantılı olduğunun bilinmediği söylenir. Ancak bunun yerine bu veriler, sağlık görevlilerinin insanların nerede hala kalabalık şekilde toplandığını ve evde kalma talimatlarının ne kadar iyi takip edildiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Hatta son zamanlarda, durumun ciddiyetine rağmen birçok insanın hala kalabalık şekilde toplandığını gösteren anonimleştirilmiş konum verileri kullanılarak bir ısı haritası oluşturuldu.

Şu anda coronavirüs salgını nedeniyle sosyalleşmek gibi kalabalık etkinliklerden uzak durulması tavsiye ediliyor. Çünkü bu sayede diğer insanlarla temasımızı azaltarak, virüse yakalanma şansımızı da azaltmış oluruz. Ya da virüsü çoktan kaptıysak bile, en azından virüsün yayılmasını engellemiş oluruz.

Aslında ABD, corona virüsünün yayılımını takip edebilmek için konum verilerine güvenen tek ülke değil. Avrupa Birliği’nin ve İsrail’in de bu teknolojiyi bu amaçla kullanmaya başladığı doğrulandı.