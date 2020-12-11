ABD Hükümeti Facebook'un Bölünmesini İstiyor! WhatsApp ve Instagram'a Ne Olacak?

Federal düzenleyiciler, Federal Ticaret Komisyonu ve New York Başsavcısı Letitia James tarafından açıklanan bir anti-tröst davasında Facebook'u dava etmek için harekete geçti. ABD hükümeti, Facebook'u Instagram ve WhatsApp mesajlaşma hizmetlerini satarak sosyal medyadaki hakimiyetini kırmaya zorlayacak.

WhatsApp ve Instagram Satılacak Mı?

Geçtiğimiz gün FTC tarafından Facebook'un rakiplerini satın alarak bir tekel oluşturduğu ve bu tekelin bölünmesi için dava açılmıştı. Federal Ticaret Komisyonu ve 48 eyalet başsavcısından oluşan bir koalisyon, WhatsApp ve Instagram satın almalarının tersine çevrilmesi için Facebook'a karşı kapsamlı antitröst suçlamaları sunmuştu.

FaceCrooks.com'un haberine göre, Hem liberaller hem de muhafazakarlar Facebook'un çok fazla veri ve güç elde ettiği konusunda hemfikir olduğundan, Washington DC'de nadir görülen iki partili fikir birliğine işaret ediyor.

Facebook, düzenlemeleri memnuniyetle karşıladığı, ancak hizmetlerini bozmanın nihayetinde ABD teknolojisinin ilerlemesine zarar verebileceğine dair bir açıklama yaptı. Şirket ayrıca hizmetlerini o kadar kapsamlı bir şekilde entegre ettiği için birçok uzman bunların çözülmesinin zor olabileceğine inanıyor.

ABD hükümeti, Facebook'u Instagram ve WhatsApp mesajlaşma hizmetlerini satarak sosyal medyadaki hakimiyetini kırmaya zorlayacak.

Facebook 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara ve WhatsApp'ı 2014'te 19 milyar dolara satın aldı. Davalar, bu satın almaların potansiyel rakipleri ortadan kaldırmayı ve Facebook'un hakimiyetini sağlamlaştırmayı amaçladığını söylüyor.

New York Başsavcısı Letitia James Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Facebook, rekabetçi şirketleri satın alarak ve Facebook'un elde edemediği veya alamayacağı gerçek veya potansiyel rakiplerini haksız yere engelleyen kısıtlayıcı politikalar uygulayarak tekel konumunu sürdürdü" demişti.

Sizler Facebook'a açılan dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Facebook, WhatsApp ve Instagram'ı satar mı? Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden hem bizlerle hem de diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.