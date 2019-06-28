ABD İçin Kömür İle Elektrik Üretimi Tarihe Karışmak Üzere

Dünyanın az bir vaktinin kaldığı birçok otorite tarafından söyleniyor ve bu konuda ABD'nin payı çok büyük. Dünyanın en büyük ikinci sanayi devi olarak bilinen Çin ise, bu konuda en fazla paya sahip ikinci ülke. ABD kendisinden beklenen adımı attı ve bu yıl ilk kez yenilebilir kaynaklardan üretilen elektrik kömürle üretimi geçti. İşte haberimizin detayları.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kısıtlı olduğu düşünülse bile, aksine çok daha fazla çeşitlilik sunulabiliyor. Örneğin Su, Rüzgar, Güneş, Jeotermal ve Biyokütle; yenilenebilir enerji kaynaklarının sadece birkaç tanesi. Bu kaynaklar çevreye ve havaya gözle görülür bir zarar vermezler.

ABD için yenilenebilir kaynaklar önem kazanıyor

ABD gibi dünyanın en çok tüketen ülkelerinden bir tanesinin yenilenebilir kaynakları kullanarak elektrik üretmesi son derece önemli. Eğer bu ülkelerde kömür üretimi devam ederse aşırı üretimden dolayı Dünya çok daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabilir.

Enerji Bilgi Ajansı'nın yaptığı çalışmaya göre Nisan ayında ABD'de ilk kez ulusal düzeyde yenilenebilir elektrik üretimi kömürü geçti. Kömür yakmalı elektrik üretimi ise sadece %20 destek sundu. Böylece ABD tarihinde ilk defa yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik üretiminde büyük bir öneme sahip oldu.

Son olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılarak elde edilen elektriğin az olmadığını söylemek gerekiyor. Enerji Bilgi Ajansı, ABD Ulusal Şebekesi’ne Rüzgar ve Güneş kaynaklı 15 gigawatt elektrik aktarıldığını söyledi. İlerleyen yıllarda ABD'de yenilenebilir kaynaklar ile üretilen enerjinin çok daha fazla yer alacağını tahmin ediyoruz.

Peki sizce de küresel bir kurtuluş için yenilenebilir kaynaklar çözüm mü? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.