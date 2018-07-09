ABD ile Çin Arasındaki Ticaret Savaşı Tesla'yı Vurdu

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, özellikle Amerikalı elektrikli araba üreticilerini etkiledi. Çin tarafından uygulanmaya başlanan yeni ithal araba vergileriyle birlikte Tesla’nın bazı modellerinde 38 bin dolara kadar varan artışlar görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, seçim yarışı içerisinde bazı ürünlere ek vergiler koyarak, ülkeye yeni kaynaklar yaratacağının sözünü vermiş ve başkan seçildikten sonra ticaretin bel kemiği bazı başlıklarda vergileri arttırarak, ticaret savaşlarının ilk fitilini yakmıştı. Trump’ın hamlesine benzer bir tepki veren Çin, ABD’den ithal edilen kimi ürünlere çeşitli yüzde 25 ila 40 arasında değişen yeni vergiler getirme kararı almıştı.

Aslında Trump’ın kararından sadece birkaç hafta önce Çin bir başka yasa geçirmiş ve ithal ürünlerdeki vergileri azaltma kararı almıştı. Birçok ABD’li üretici indirim kararından sonra önemli satış artışları görmeyi beklerken, Trump’ın ani artış kararına Çin’in sert tepki vermesiyle birlikte işler tam tersine döndü. Mayıs ayında çıkardığı yasayı iptal eden Çin, buna ek olarak başka otomobil olmak üzere birçok ürüne ek vergi getireceğini açıkladı.

Getirilen yeni vergiden sonra Tesla Model S ve X’in fiyatlarında 22,600 dolar ile 37,600 dolar arasında artış olacağı konuşulmaya başlandı. Böylesine bir artıştan sonra Ford ve Daimler gibi ABD’li üreticilerin nispeten daha etkilenecekleri vurgulanırken, Tesla gibi daha küçük ve Çin’e giriş yapan bir şirketin vergiden derinden etkileneceğinin aşikar olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili yorumlarda bulunan uzmanlar, araba sektörünün yedek parça, servis ağı, satış noktası gibi birçok devasa operasyonu beraberinde getirdiğini hatırlatarak, herhangi bir bölgeye yatırım yapan şirketlerin, vergilerden dolayı satış kaybetmesinin telefon ya da tarım ürünlerine göre çok daha yıkıcı olabileceğini dile getirdiler.