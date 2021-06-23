ABD, İran Medyasına El Koydu: Siteler Tek Tek Hacklendi

ABD'den İran medyasına hackleme girişimi. ABD'li siber güçlerinin eşgüdümlü eylemle bir dizi İranlı ve bölgesel televizyon ağının web sitelerine saldırdığı ortaya çıktı. Web sitelerinde "Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından ele geçirildiğini” iddia eden bir mesaj yayınlandı.

ABD Adalet Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, çoğu dezenformasyon faaliyetleri veya şiddet içeren örgütlerle bağlantılı 36 İran bağlantılı web sitesine el koyduğunu ve siteleri ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri için çevrim dışına aldığını söyledi. Sitelerin birçoğu yeni alan adresleriyle (.ir yerine .co.uk gibi) birkaç saat içinde tekrar çevrim içi oldu.

Bakanlık, "Mahkeme emirleriyle ABD, İran İslami Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) tarafından kullanılan 33 web sitesine ve Kata'ib Hizballah (KH) tarafından işletilen üç web sitesine ABD yaptırımlarını ihlal etmesiyle el koydu" dedi. Kataib Hizbullah olarak da adlandırılan KH, İran'la uyumlu ana Irak milis gruplarından biridir ve ABD tarafından terör örgütü olarak belirlenmiştir.

ABD'den İran medyasına hackleme girişimi

Ele geçirilen siteler arasında İran hükümetinin İngilizce uydu televizyon kanalı Press TV ve Arapça eşdeğeri Al Alam yer alıyor. Her ikisi de Alalam.ir ve Presstv.ir İran alan adreslerini kullanarak tekrar çevrim içi hale getirildi.

Adalet Bakanlığı, IRTVU tarafından kullanılan 33 alan adının bir ABD şirketine ait olduğunu ve IRTVU'nun alan adlarını kullanmadan önce Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden lisans almadığını söyledi. KH'nin de lisans almadığı aktarıldı.

Salı günü erken saatlerde İran'a bağlı bir dizi web sitesinde, ABD hükümeti tarafından kolluk kuvvetlerinin parçası olarak ele geçirildiğini belirten bildirimler yayınlandı. İran haber ajansları, ABD hükümetinin İran'a bağlı gruplara ait birkaç İran medya web sitesine ve siteye el koyduğunu söyledi.

Bildirimler, Ebrahim Raisi'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden, İran ve ABD dahil altı ülkenin, 2015 nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmaya yönelik önemli müzakereleri ertelemesinden sonra yayınlandı.

Yemen'de faaliyet gösteren Husiler tarafından yönetilen Arapça yayın yapan Masirah TV'nin internet sitesinde şu ifadeler yer aldı:

"Almasirah.net alanı, Sanayi ve Güvenlik Bürosu, İhracat İcra Dairesi ve Federal Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir kolluk eyleminin parçası olarak el koyma emri uyarınca Birleşik Devletler Hükümeti tarafından ele geçirildi."

İran'ın Arapça yayın yapan Alalam TV ise Telegram kanalında yayınladığı bildiride, "ABD yetkilileri Al-Alam TV'nin web sitesini kapattı" dedi. Bildirimler, İngiltere'den Arapça yayın yapan ve bağımsız bir kanal olan Lualua TV'nin web sitesinde de yayınlandı.

Yarı resmi İran haber ajansı YJC ajansı Salı günü yaptığı açıklamada, ABD hareketinin "ifade özgürlüğü çağrılarının yalanlandığını" söyledi.