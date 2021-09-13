ABD, İstikrarlı Kripto Para Birimlerini Çökertmek İstiyor

ABD, istikrarlı kripto para birimlerine araştırma başlattı. ABD merkezli düzenleyiciler, stabil coinlerin istikrara yardımcı olmaktan çok zarar verdiğinden endişe ediyor.

Stabil coinler, daha az değişken varlıklarla olan bağları sayesinde normal kripto para birimlerine göre daha güvenlidir, ancak görünüşe göre ABD düzenleyicileri buna ikna olmuş değil. Bloomberg kaynakları, ABD'nin Mali İstikrar Gözetim Konseyi tarafından yapılan bir incelemeyle Hazine Bakanlığı ve diğer federal kurumların stable coinler üzerinde olası baskıya yakın olduğunu ifade ediyor.

Yetkililerin, dijital paranın büyük ölçüde düzenlenmemiş olduğundan ve nihayetinde finansal sistemi korumak yerine istikrarsız hale getirebileceğinden endişe duydukları bildiriliyor.

ABD, istikrarlı kripto para birimlerine karşı atağa geçti

Hazine Bakanlığı tarafından koordine edilen Finansal Piyasalar Çalışma Grubunun en çok Tether ile ilgilendiğine inanılıyor. Kripto para birimi operatörleri, büyük miktarda kurumsal borç tutarak fonlarını istikrara kavuşturduklarını söyledi. Bloomberg'e göre, kripto para birimi değerleri düşerse kaotik yatırımcı koşularına karşı savunmasız hale gelebilir.

Çalışma Grubu'nun tavsiyelerde bulunduğuna inanılarak Aralık ayına kadar kesin bir karar verilmesi beklenmemekle birlikte, Gözetim Konseyi'nin gözden geçirilmesi lehine bir "fikir birliği"ne sahip olduğu bildiriliyor. Böyle bir durumda, konsey stabil coinleri katı düzenleme gerektiren tehditler grubuna dahil edebilir. Çok sayıda kripto para birimi, iş modellerini değiştirmeye ve hatta kapatmaya zorlanabilir.

Stable coinler, bu gelişme öncesinde de hükümet rekabetinden dolayı risk altındaydı. ABD'nin Federal Rezervi, merkez bankasına bağlı kripto para birimi başlatma olasılığını araştırıyor. Böyle bir hareket, ABD'de bağımsız gruplar tarafından sunulan seçenekleri tartışmaya açabilir.

Finansal Piyasalar Çalışma Grubunun incelemesi devam ederse mevcut stable coin piyasasının, eskisi kadar güvende kalamayacağını söylemek gerekiyor.

TCMB'den dijital TL geliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu dijital para piyasasında Türkiye'nin de imzası olacağını söyledi. Basına yansıyan son dijital TL çalışmaları, alışverişte ve ticarette bu para biriminin kullanımını ele alıyor.

Başkan, "(Dijital paralara ilişkin çalışma hakkında) Çok yoğun şekilde çalışma sürüyor. Eylül ayında pilot uygulamaya başlayacağız ve onunla ilgili açıklamayı zamanı gelince yapacağız" dedi.