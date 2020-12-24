ABD, Koronavirüs Aşı Uygulamasında Büyük İlerleme Kaydetti!

Amerika Birleşik Devletleri, yeni tip koronavirüs aşı uygulamasında çok büyük bir ilerleme kaydetti. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield, ABD’de bu zamana kadar kaç vatandaşın aşılandığına dair önemli açıklamalarda bulundu. Redfield tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

ABD’den Koronavirüs Aşı Uygulamasında Büyük Başarı

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken bazı bölgelerde aşılama çalışmaları başladı. Bu bölgelerin arasında Amerika Birleşik Devletleri de yer alıyor. 10 gün önce aşılama çalışmalarına başlayan Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir başarının altına imza attı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, konu ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

ABD’nin önemli bir dönüm noktasına ulaştığını belirten Robert Redfield, 10 günde toplam bir milyondan fazla insana aşı yapıldığını duyurdu. ABD hükümeti tarafından başlatılan Warp Speed ​​Operasyonu’nun baş danışmanı Moncef Slaoui, gazeteciler ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ay 20 milyon insanı aşılama hedeflerinin olduğunu fakat bu hedefe ulaşamayacaklarını söyledi.

Moncef Slaoui, ABD’nin 2021 yılının ilk çeyreğinin sonunda ve ikinci çeyrekte 100’er milyon kişiye aşılama hedeflerinin olduğunu açıkladı. ABD merkezli ilaç firması Pfizer ile Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen aşı, ilk kez 14 Aralık tarihinde uygulandı. BioNTech ve Pfizer, ABD’ye geçtiğimiz hafta üç milyon doz aşıyı teslim etti. Bu hafta Moderna tarafından 6 milyon doz aşı, Pfizer tarafından 2 milyon doz aşının dağıtılması hedefleniyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Hatta ülke, Wuhan’ın ardından salgının yeni merkez üssü haline gelmişti. Ülkede toplamda 18 milyon 512 bin 251 kişi enfekte oldu. 326 bin 413 kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 23 Aralık tarihinden itibaren toplam vaka sayısı 2.082.610 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 18.861’e yükseldi. İyileşen sayısının 1.901.307 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 4.901 olduğu belirtildi. 23 Aralık tarihinde günlük vaka sayısı 19.650, hasta sayısı ise 3.192 olarak açıklandı.