Trump Açıkladı: Koronavirüs Hastalarında Plazma Tedavisi Uygulanacak

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yeni tip koronavirüse karşı yeni tedavi yöntemine acil durum onayı verdiğini açıkladı. FDA tarafından alınan karar neticesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüse yakalanan hastalarda plazma tedavisi uygulanacak. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

ABD'de Koronavirüs Hastalarında Plazma Tedavisi Dönemi

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında COVID-19 tedavisi ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs hastalarında plazma olarak adlandırılan tedavinin uygulanacağını duyurdu.

Bu yöntem ile milyonlarca insana tedavi imkanı sunulabileceğini belirten ABD Başkanı Donald Trump, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Verdiğiniz her bir plazma başka yerlerde hayatlar kurtaracaktır" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Trump, bu tedaviyi tarihi bir başarı olarak nitelendirdi.

Söz konusu tedavi, ülkemizde uzun bir süredir uygulanıyor.

Plazma isimli tedavinin çok umut verici olduğunu belirten FDA Direktörü Stephen Hahn, bu tedavi yöntemi sayesinde daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 175 bini aştı. Söz konusu yöntem ile ölüm oranlarının %35 oranında düştüğü belirtiliyor.

Eski FDA yetkilisi Scott Gottlieb, plazma olarak isimlendirilen tedavinin ülkenin bazı yerlerinde zaten uygulandığını ancak yeni alınan karar ile birlikte tüm ülkede uygulanmasının önünün açılacağını belirtti. Plazma olarak adlandırılan tedavinin özellikle yoğun bakımda yatan yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu ifade ediliyor.