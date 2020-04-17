ABD Koronavirüs Önlemlerini Gevşetmek için Hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump, Wyoming eyaletinde felaket ilan edildiğini açıklamıştı. Gerçekleştirilen bu açıklamayla birlikte, ABD'nin bütün eyaletleri için felaket ilan edildiği belirtilmişti. Açıklamadan sadece bir kaç gün sonra Koronavirüsüyle mücadele görev gücünün Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Trump, koronavirüsüne karşı alınan tedbirlerin sonuç verdiğini, virüsten dolayı çok daha az kişinin hayatını kaybetmesini beklediklerini belirtti. Trump, bu doğrultuda alınan önlemlerin gevşetilebileceğini ve valiliklerin bu konuda yetkilendirildiğini ifade etti.

Koronavirüs salgının ilerleyişine dair uzmanlar tarafından bir eğri oluşturulduğunu ifade eden Trump, eğride tepe noktasının geçildiğini, önümüzdeki günlerde koronavirüsünden çok daha az kişinin etkileneceğini beklediklerini belirtti. Alınan önlemler doğrultusunda Amerika ekonomisinin de durma noktasına geldiğini ifade eden Trump, Amerika ekonomisinin durmasının mümkün olmadığının altını çizdi.

Önlem Gevşetme Süreci 3 Aşamalı Olarak Gerçekleştirilecek

Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde yer alan her eyaletin koronavirüsünden eşit seviyede etkilenmediğini ifade eden Trump, bazı eyaletlerin çok daha az etkilendiğini ve önlemleri gevşetme sürecine hızlı bir şekilde başlayabileceklerini söylerken, önlemleri gevşetme sürecine girmek istemeyen valilerin de aynı şekilde önlemlere devam edebileceğini sözlerine ekledi.

Valilerin, önlem gevşetme sürecine girebilmesi için bir takım şartları yerine getirmeleri gerektiği belirtildi. Öncelikle 14 gün boyunca üst üste koronavirüs vaka sayısında düşüş gerçekleşmesi gerekecek ve hastaneler kriz programı olmadan da hastaları tedavi edebilir hale gelecek. Eyaletlerin bu kriterleri gerçekleştirmesinin ardından 3 aşamalı olarak önlem gevşetme sürecine girilebilecek.

İlk aşamada, spor salonları, ibadethaneler, restoranlar, sinema salonları gibi bazı mekanların sosyal mesafenin korunması şartı ile açılmasına izin verileceği belirtildi. İkinci aşamada ise vaka sayılarında düşüş gözlenmeye devam edilmesi şartı ile zaruri olmayan seyahatlere izin verebileceği ve yine sosyal mesafenin korunması şartı ile ilk aşamadaki mekanların yanı sıra okul ve barların da açılabileceği belirtildi. Üçüncü aşamada ise sosyal mesafe gözetilirken, restoran ve barların müşteri kapasitesinin artırılabileceği ve bakımevlerine ziyaretçi kabulünün gerçekleştirilebileceği ifade edildi.